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27 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Nación declaró emergencia agropecuaria en Chubut

El Gobierno Nacional formalizó la medida por un año para asistir a las explotaciones ganaderas afectadas por la falta de lluvias en el territorio provincial. 
Por Redacción Red43

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A través de la Resolución 746/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario para las explotaciones ganaderas afectadas por la sequía en todo el territorio de Chubut. La medida, que lleva la firma del ministro Luis Caputo, rige de manera retroactiva desde el 7 de enero de 2026 y tendrá una vigencia de un año, fijando el 7 de enero de 2027 como fecha de finalización del ciclo productivo.

 

La normativa nacional surge como respuesta al decreto provincial emitido a mediados de enero, donde Chubut había fijado inicialmente un plazo de noventa días por los daños económicos derivados de la crisis climática. Tras evaluar la gravedad de la situación, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios recomendó ampliar la cobertura a doce meses para garantizar un acompañamiento real a los productores ganaderos.

 

El texto de la resolución detalla que, para poder acogerse a los beneficios previstos en la Ley Nacional 26.509, los damnificados deberán presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la provincia del Chubut. Este documento individual será indispensable para acreditar el nivel de afectación en los predios rurales y activar las herramientas de asistencia.

 

Por su parte, el Gobierno provincial tendrá la obligación de remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional el listado definitivo de los productores incluidos, junto con las copias de los certificados emitidos.

 

Finalmente, la normativa instruye a las instituciones bancarias oficiales o mixtas, así como a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a arbitrar los medios necesarios para garantizar los alivios financieros y fiscales correspondientes. De esta manera, los ganaderos alcanzados por la sequía extrema en la región podrán acceder a las prórrogas impositivas y las líneas de financiamiento previstas por la legislación vigente.

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

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