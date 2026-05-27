El Bolsón busca convertirse en uno de los grandes destinos para ver el eclipse solar de 2027

El Bolsón comenzó a prepararse para uno de los fenómenos astronómicos más esperados del próximo año. Con vistas al eclipse anular de febrero de 2027, la Agencia de Turismo de El Bolsón (ATEB) avanza en una estrategia orientada a posicionar a la localidad como uno de los principales puntos de observación desde la zona andina de Río Negro.

En ese marco, integrantes del directorio de ATEB y del equipo de comunicación mantuvieron una reunión con el profesor Diego Galperin, director del programa “Miradas al cielo” y presidente de la Fundación Osiris de Astronomía. El objetivo fue coordinar un programa de actividades vinculadas a la observación del eclipse y al desarrollo del turismo astronómico en la localidad.

Un fenómeno que atraerá visitantes de distintos lugares

El eclipse anular de febrero de 2027 será visible desde distintos puntos del país, aunque El Bolsón aparece como uno de los escenarios más atractivos dentro de la cordillera rionegrina por las condiciones naturales de observación que ofrece la zona.

Desde ATEB explicaron que el proyecto no apunta solamente al día del eclipse, sino a consolidar una propuesta turística vinculada a la astronomía durante todo el año. Para eso, trabajan junto a la agencia Altavoz y la Fundación Osiris en actividades que combinen divulgación científica, paisaje y experiencias al aire libre.

“El eclipse es una oportunidad para mostrar las condiciones de nuestro cielo y desarrollar una propuesta turística vinculada a la ciencia y la naturaleza”, señalaron desde el directorio del organismo.

Habrá talleres, charlas y observación guiada

Como parte de la programación prevista, OSIRIS organizará jornadas preparatorias los días 4 y 5 de febrero de 2027, antes del fenómeno astronómico.

Las actividades estarán abiertas tanto a residentes como a turistas y contemplarán talleres de observación del cielo, construcción de cámaras oscuras para observar el eclipse de forma segura y charlas astronómicas a cargo de especialistas.

Además, quienes participen recibirán lentes certificados de protección y podrán realizar prácticas de observación solar mediante telescopios y filtros especiales antes del evento principal.

La participación requerirá inscripción previa y, según informaron, el registro estará disponible desde julio a través del sitio oficial www.eclipses.com.ar.

Un sendero astronómico para visitar todo el año

Dentro de la estrategia turística también se encuentra la próxima inauguración del Sendero Astronómico, un espacio ubicado sobre Avenida San Martín, camino al barrio Arrayanes.

La propuesta buscará ofrecer experiencias vinculadas al cielo y la astronomía durante todas las temporadas, con el objetivo de ampliar la oferta turística tradicional de El Bolsón.

Desde ATEB indicaron que el desarrollo del turismo astronómico permitirá sumar nuevas actividades para visitantes interesados en la observación nocturna, la fotografía del cielo y la divulgación científica en un entorno natural.

En los próximos días, la agencia adelantó que se publicarán cronogramas, novedades y detalles del programa en el portal oficial de turismo de El Bolsón.



O.P.