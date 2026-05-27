Turismo: Trevelin articula alojamientos para potenciar la actividad

Convocada por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, se llevó adelante una charla informativa destinada a prestadores turísticos locales sobre la propuesta de “alojamiento distribuido”, una iniciativa orientada a ampliar la capacidad receptiva del destino y generar nuevas herramientas de trabajo asociativo dentro de la actividad turística.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Situaciones del edificio municipal y estuvo a cargo de Juan Carlos Ledesma —productor de Tulipanes Patagonia y representante de la Cámara de Prestadores Turísticos de Trevelin y sus Parajes ante la Cámara de Turismo Chubut— junto a Ana Chiabrando Rees, quienes presentaron los alcances de esta modalidad de trabajo asociativo.

La propuesta busca generar una articulación entre distintos alojamientos locales para conformar una oferta integrada, permitiendo mejorar la capacidad de respuesta ante temporadas de alta demanda turística, como la de tulipanes, y facilitar el vínculo con operadores turísticos nacionales.

Durante la charla se abordaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del modelo, sus beneficios y el impacto que podría generar en la economía local, favoreciendo que visitantes y agencias opten por pernoctar en Trevelin y consumir servicios dentro de la localidad.

En este sentido, la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, señaló que “esta propuesta piloto, si derrama buenos resultados y logra establecerse, va a posibilitar que esas agencias también nos tengan en cuenta como destino en las diferentes temporadas, como el verano, la vendimia, eventos culturales, el invierno y, por supuesto, la primavera”.

Asimismo, se destacó que este tipo de iniciativas se vinculan directamente con el perfil de desarrollo que viene consolidando Trevelin, donde la producción y el turismo se complementan de manera natural, generando nuevas oportunidades para productores y prestadores locales.