Conocé a Lara Fichera y Andrés Beeuwsaert, artistas que llegan a Esquel y Trevelin en su gira patagónica

Lara Fichera y Andrés Beeuwsaert presentan un concierto íntimo y de gran sensibilidad musical que recorre canciones latinoamericanas, músicas del mundo, jazz y algunas composiciones reversionadas desde una mirada contemporánea.

La propuesta se apoya en la escucha, la improvisación y el diálogo permanente entre la voz, el contrabajo y el piano, generando versiones únicas en cada presentación.

Es un concierto de clima cercano y profundo, donde conviven la canción popular, la exploración sonora y la libertad interpretativa.

Lara Fichera

Cantante, contrabajista y compositora argentina, Lara Fichera desarrolla una propuesta artística que combina jazz, canción latinoamericana e improvisación. Integró diversos proyectos de música popular y jazz, realizó giras por Europa y ha compartido escenario con referentes como Juan Falú, Luis Salinas y Néstor Gómez. Su trabajo se caracteriza por la profundidad interpretativa, la sensibilidad expresiva y una fuerte presencia escénica.

Andrés Beeuwsaert

Pianista, compositor y arreglador, es una de las figuras más destacadas de la música popular argentina contemporánea. Integrante de Aca Seca Trío desde 1999, ha trabajado junto a artistas como Pedro Aznar, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Santaolalla, David Lebón e Iván Lins, entre muchos otros. Su lenguaje musical combina sofisticación armónica, sensibilidad melódica y una profunda conexión con la música latinoamericana.

El encuentro entre Lara Fichera y Andrés Beeuwsaert nació en 2024 como una búsqueda de profundidad, escucha y riesgo compartido.

El dúo propone un espacio donde la canción se reinterpreta con libertad y creatividad, construyendo un diálogo musical delicado y potente a la vez. Cada concierto es una experiencia única que privilegia la emoción, la improvisación y el encuentro cercano con el público.

Se presentan este viernes 29 de mayo en La Casa del Piano, Esquel, y el día sábado en Arcos Al Sur, Trevelin, a las 18:30 horas, con una entrada a 20 mil pesos en cada una de esas presentaciones.

SL