No podrán entrar a las canchas para ver el mundial quienes sean deudores alimentarios

La Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional dieron un nuevo paso en su política de Tribuna Segura al enviar al gobierno de EEUU la base de datos de los deudores alimentarios morosos para que las autoridades locales puedan cruzar información e identificar a quienes cuentan con entradas para el Mundial 2026, con el objetivo de prohibirles el acceso a los partidos.

Desde el gobierno porteño informaron que se trata de "un paso más para seguir garantizando los derechos de chicos y adolescentes", luego de que el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM), que se utiliza para realizar controles en CABA, se incorporara al programa Tribuna Segura de Nación tras un acuerdo entre el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y su par de Seguridad, Horacio Giménez, con Alejandra Monteoliva.

“Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha. En la Ciudad hace un año que prohibimos el ingreso de deudores alimentarios a estadios y espectáculos masivos. Ahora, en un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, sumamos nuestra base de datos al programa Tribuna Segura para reforzar esos controles en todo el país e incluso durante el Mundial", dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri. "El que no cumple con una obligación tan básica como alimentar a sus hijos tiene que tener consecuencias”, enfatizó.

Ese listado se puso a disposición de los Estados Unidos para que los deudores alimentarios y personas con restricciones vigentes de acceso a espectáculos masivos y deportivos no puedan entrar a los partidos del Mundial que comenzará el 11 de junio, y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A partir del cruce de información, las autoridades correspondientes podrán bloquear el acceso a los estadios de la Copa del Mundo, mediante la aplicación del derecho de admisión, de aquellos que incumplan con sus obligaciones.