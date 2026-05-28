Cine debate en Trevelin

En el marco del Ciclo de Cine Debate OcupAr la primera proyección será Mujeres de la Mina, un film documental dirigido por Malena Bystrowicz y Loreley Unamuno. La cita tendrá lugar este viernes 29 de mayo a las 20:00 horas en el Salón Central Derfel Roberts de Trevelin, con entrada libre y gratuita. La propuesta cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Trevelin a través de la Secretaría de Cultura y Educación, y el Área de Discapacidad, Género, Diversidad y Nuevas Mayorías.

La producción es el retrato de tres mujeres que viven y trabajan en las minas del Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, considerado un emblema del saqueo colonial. Ellas abren su intimidad para descubrir su historia de lucha y resistencia cotidianas. Domitila Chungara, histórica revolucionaria boliviana que atravesó las duras batallas de los mineros y de las mujeres contra las dictaduras militares del siglo pasado, es uno de los ejes de este relato. Su legado cobró relevancia internacional al liderar en 1977 una huelga de hambre iniciada por un pequeño grupo de mujeres que terminó por desestabilizar el régimen dictatorial de Hugo Banzer.

Junto a ella, el documental sigue los pasos de Lucía Armijo, quien muestra el interior de la mina y su vida como madre, trabajadora y dirigenta, y de Francisca González, minera, nieta, hija y viuda de mineros que sostiene a su familia para cambiar el futuro de sus nietos. El escritor uruguayo Eduardo Galeano también forma parte de la obra, envolviendo de poesía la realidad de estas mujeres que resisten en el socavón.

EBW