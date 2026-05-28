Fotos vendiendo droga y una fuga anunciada: la funcionaria narco que no aparece

La situación judicial de Luna Suyai Ortigoza, la funcionaria (ahora separada del cargo) del Municipio de Morón investigada por narcotráfico se agravó en las últimas horas luego de que los investigadores incorporaran nuevas pruebas a la causa, entre ellas una fotografía en un presunto punto de venta de droga y el testimonio de un integrante de la banda que la señaló directamente.

Ortigoza, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón y actualmente permanece prófuga junto a su pareja, Ángel Daniel Paz, de 34 años. Para la Justicia, ambos serían los líderes de una organización dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes en la zona oeste del conurbano bonaerense.

La investigación comenzó el 25 de febrero tras una denuncia anónima que alertaba sobre distintos puntos de venta de droga en Castelar, especialmente en inmediaciones de las calles Ferre, Piovano, Pardo y Presidente Ortiz. Luego se sumaron otras siete denuncias con datos similares, lo que derivó en una causa encabezada por los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani.

A partir de allí, la División Operaciones Metropolitana Oeste de la Policía Federal Argentina realizó tareas de observación, seguimientos y relevamientos en la zona. Según la pesquisa, los acusados comercializaban droga bajo la modalidad de narcomenudeo y también mediante delivery.

Los investigadores sostienen que los compradores acudían a distintos puntos de encuentro para adquirir pequeñas dosis y que, en algunos casos, los contactos se realizaban a través de redes sociales. Además, determinaron que Ortigoza y Paz se movilizaban en una Volkswagen Amarok gris y un Volkswagen Bora oscuro, vehículos que todavía no fueron secuestrados.

Uno de los elementos que más compromete a la exdirectora municipal es una secuencia fotográfica incorporada al expediente, en la que aparece conversando con el conductor de un vehículo en uno de los puntos investigados por la venta de droga.

A esto se sumó la declaración de Norberto Hernán Aliano, el único detenido de la causa, quien intentó despegarse de la acusación y aseguró haberle comprado estupefacientes a Ortigoza. Según su testimonio, los pagos se habrían realizado mediante una billetera virtual.

La banda investigada estaría integrada además por Maximiliano Alexis Gelsomino, Adrián Fernández y Alan Correa, quienes fueron identificados durante distintos operativos, aunque permanecen en libertad.

Durante los procedimientos realizados en la vivienda de Ortigoza, los efectivos secuestraron 509 gramos de clorhidrato de cocaína acondicionados en un “ladrillo” y varias piedras compactas, además de 26 gramos de marihuana.

También hallaron una balanza de precisión con restos de sustancia, recortes utilizados para el fraccionamiento, una cuchara con vestigios de droga, dinero en efectivo, tarjetas SIM, teléfonos celulares, tarjetas bancarias, documentación personal y sellos vinculados a su función municipal.

En el domicilio de Paz, en tanto, se encontraron 1.098 gramos de cocaína, una balanza digital y un revólver calibre 32 cargado con tres cartuchos, que poseía de manera ilegal.

Mientras continúan prófugos, la Justicia intenta determinar el alcance de la presunta organización y reconstruir el circuito de comercialización de droga que operaba en distintos sectores de Castelar.