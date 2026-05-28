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Por Redacción Red43

"El libro es un objeto irreemplazable": la propuesta de Cita Livre Libros en Esquel

Camila Olivera impulsa en Esquel una librería de editoriales independientes que funciona con cita previa en su casa y apuesta por acercar nuevas voces, géneros y experiencias de lectura.
Por Redacción Red43

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Desde hace tres años, Camila Olivera sostiene en Esquel una propuesta distinta para los amantes de la lectura. “Cita Livre Libros” es una librería de editoriales independientes que funciona en un espacio de su casa y que busca acercar autores, géneros y voces que muchas veces quedan fuera de los grandes circuitos comerciales.

 

La dinámica del lugar es sencilla: quienes quieran conocer la propuesta coordinan previamente una visita. “La idea es concretar una cita previa y que puedan visitar la librería, conocer un poco la propuesta de estas editoriales que tal vez no son tan conocidas”, explicó.

 

La selección de libros tiene una impronta personal. “La curaduría es re subjetiva, yo traigo cosas que yo leería o que leí y me gustaron”, señaló. Sin embargo, destacó que el intercambio con los lectores también forma parte del crecimiento del espacio: “Hablar con la gente me sirve mucho para incorporar cosas nuevas”.

 

Para Olivera, las editoriales independientes cumplen un rol clave en el panorama cultural. “Dan lugar a distintas voces, se arriesgan un poco más, son editoriales que tienen algo para decir, más que para vender”, afirmó.

 

Aunque la librería es pequeña y trabaja con un stock reducido, la propuesta logró consolidarse. “Vamos funcionando”, resumió. Además, recordó con entusiasmo la visita de la escritora Alejandra Kamiya, una de las autoras que más recomienda: “Me parece un hallazgo hermoso”.

 

Camila también reflexionó sobre los hábitos de lectura en la actualidad y el impacto de la tecnología. “Creo que hoy enfrentarte a una lectura es un desafío por muchas cosas”, sostuvo, aunque aseguró que en Esquel existe una comunidad lectora importante. “Si todos estos espacios podemos convivir y sostenernos, es porque hay una comunidad lectora importante”, destacó.

 

En cuanto a los formatos digitales, aclaró que no los ve como una amenaza. “Yo creo en la lectura, sea el formato que sea”, expresó. Y agregó: “Para mí el libro es un objeto irreemplazable, pero sí banco todo tipo de lectura, venga en el formato que venga”.

 

Quienes quieran visitar Cita Livre Libros pueden encontrar el espacio en Instagram como @cita.livre.libros. “Se contactan conmigo, los espero, se pueden tomar unos mates, se pueden quedar el tiempo que haga falta”, invitó.

 

 

 

 

R.G

 

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