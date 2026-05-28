Sábado de semifinales de la Asociación Rojinegra de Trevelin

Sábado de futsal a pleno en Trevelin, esa es la consigna. Es que este sábado a partir de las 14 horas se llevarán a cabo todos los encuentros de semifinales de las cuatro categorías que componen la Asociación Rojinegra de Futsal en el “Pueblo del Molino”.

La jornada deportiva arrancará con los encuentros de semifinales de la categoría de mujeres, donde se medirán los elencos de Fontana de Trevelin ante Amazonas (a las 14 hs) y luego lo harán Estayo frente a Impacto Futsal, partido programado para las 15 horas, todo esto en el gimnasio de Fontana, ubicado en San Martín y Libertad.

Recordemos que tanto Fontana como Impacto Futsal jugaran la Copa de Oro Sur Femenino que desde el 7 al 12 de junio se llevará a cabo en Esquel.

En lo que respecta a la divisional B donde se jugarán las siguientes semifinales: La Monada ante El Campín (a las 16 hs) y Olimpo ante Tamo Chelo (Tecka), partido programado para las 17 horas.

Luego se llevarán a cabo los encuentros de la divisional A, donde el Deportivo Costanera Futsal se medirá ante Star Blue, partido programado para las 18 hs, en tanto una hora más tarde, Jazba se enfrentará ante ARF Futsal.

Luego queda el plato fuerte, que son los partidos de la Divisional de Honor, donde a partir de las 20 horas se medirán los elencos de San Patricio ante Abrojal (Corcovado), en tanto a las 21.15 hs estarán frente a frente Metesuela ante Branca Futsal.