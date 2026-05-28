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28 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Funcionarios de Esquel trabajan la integración turística con Palena

Parte del proyecto de "Integración Estratégica para el Desarrollo Sostenible en la Región de Los Lagos”, financiado por el Gobierno Regional de Los Lagos.
Por Redacción Red43

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La integración binacional entre Palena y Esquel se continúa profundizando en reuniones de trabajo.

 


En el marco del proyecto “Plan Binacional de Turismo Chile-Argentina: Integración Estratégica para el Desarrollo Sostenible en la Región de Los Lagos”, financiado por el Gobierno Regional de Los Lagos, 

 


La instancia contó con la participación del alcalde de la comuna de Palena, Julio Delgado Retamal, acompañado de sus equipos técnicos de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, reuniéndose con representantes de la ciudad de Esquel, Argentina.

 


Participaron además Leandro Choi, Subsecretario de Turismo de Esquel; el Director de Medio Ambiente; el Subsecretario de Deportes de Esquel; y Walter Torres, Secretario de Deportes, Turismo y Cultura de Esquel.

 


La reunión permitió avanzar en distintas líneas de trabajo colaborativo relacionadas con medio ambiente, turismo, cultura y deporte, buscando fortalecer la articulación intercultural y potenciar los destinos turísticos de ambos territorios.

 


"Este encuentro reafirma el compromiso de seguir construyendo vínculos de cooperación e integración entre comunidades hermanas de Chile y Argentina", expresaron desde la vecina localidad.

 

SL

 

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