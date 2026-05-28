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28 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

El MPF Chubut participa activamente del debate nacional en materia de política criminal

La delegación de Chubut participó en Buenos Aires de la Mesa Interjurisdiccional del PRONADEM, donde provincias y Nación coordinaron estrategias y políticas conjuntas para fortalecer la lucha contra el narcomenudeo.
Por Redacción Red43

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El Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, el Procurador General Adjunto, Matías Froment participaron junto al Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, de la Mesa Interjurisdiccional del Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM). El encuentro se llevó a cabo este miércoles 27 de mayo, entre las 14 y las 18 horas, en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Las autoridades de Chubut participaron activamente de los debates orientados a articular políticas conjuntas entre la Nación y las provincias en materia de política criminal.

 

Una agenda federal contra el narcomenudeo

 

La actividad se estructuró para fomentar el intercambio directo de herramientas técnicas y experiencias de persecución penal:

 

- Nuevas adhesiones: El evento inició con la firma de convenios de adhesión al programa por parte de los ministerios de justicia de Chaco y Corrientes.
- Exposiciones provinciales: Provincias como Neuquén y Chaco expusieron detalladamente sus experiencias locales y los desafíos que implica la desfederalización (el traspaso de las causas de drogas menores a la justicia provincial).
- La voz de Chubut: Durante el bloque de las 16:45 hs., la delegación de Chubut, junto a sus pares de Catamarca y Corrientes, formó parte del espacio de intercambio interjurisdiccional. Allí se plantearon las inquietudes territoriales, comentarios y realidades específicas que afronta nuestra provincia en la lucha contra el comercio de drogas a menor escala.

 

Cooperación institucional

 

El encuentro, inaugurado formalmente a las 15:00 hs. por las autoridades nacionales, dejó en claro la necesidad de unificar criterios de investigación. La jornada concluyó pasadas las 17:30 hs., dejando establecida una agenda de trabajo permanente entre las provincias participantes y los equipos técnicos del PRONADEM.

 

 

 

R.G

 

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