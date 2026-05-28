El MPF Chubut participa activamente del debate nacional en materia de política criminal

El Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, el Procurador General Adjunto, Matías Froment participaron junto al Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, de la Mesa Interjurisdiccional del Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM). El encuentro se llevó a cabo este miércoles 27 de mayo, entre las 14 y las 18 horas, en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las autoridades de Chubut participaron activamente de los debates orientados a articular políticas conjuntas entre la Nación y las provincias en materia de política criminal.

Una agenda federal contra el narcomenudeo

La actividad se estructuró para fomentar el intercambio directo de herramientas técnicas y experiencias de persecución penal:

- Nuevas adhesiones: El evento inició con la firma de convenios de adhesión al programa por parte de los ministerios de justicia de Chaco y Corrientes.

- Exposiciones provinciales: Provincias como Neuquén y Chaco expusieron detalladamente sus experiencias locales y los desafíos que implica la desfederalización (el traspaso de las causas de drogas menores a la justicia provincial).

- La voz de Chubut: Durante el bloque de las 16:45 hs., la delegación de Chubut, junto a sus pares de Catamarca y Corrientes, formó parte del espacio de intercambio interjurisdiccional. Allí se plantearon las inquietudes territoriales, comentarios y realidades específicas que afronta nuestra provincia en la lucha contra el comercio de drogas a menor escala.

Cooperación institucional

El encuentro, inaugurado formalmente a las 15:00 hs. por las autoridades nacionales, dejó en claro la necesidad de unificar criterios de investigación. La jornada concluyó pasadas las 17:30 hs., dejando establecida una agenda de trabajo permanente entre las provincias participantes y los equipos técnicos del PRONADEM.

R.G