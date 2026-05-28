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28 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Hallaron cortes de carne ocultos debajo de un colchón de hojas

La Policía realizó dos allanamientos en El Hoyo por una causa de abigeato y secuestró decenas de piezas de carne vacuna, herramientas de faena y otros elementos vinculados a la investigación.
Por Redacción Red43

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La División Investigaciones Rurales de la Dirección de Policía Judicial llevó adelante este miércoles dos allanamientos en la localidad de El Hoyo, en el marco de una causa por abigeato. Los operativos se realizaron entre las 9 y las 11.45 y permitieron secuestrar una importante cantidad de carne vacuna y distintos elementos relacionados con la faena clandestina.

 

Según informó oficialmente la Policía del Chubut, en el primer domicilio allanado se secuestraron 13 bolsas de nylon con distintos cortes de carne vacuna, una pieza entera de cuarto vacuno, una sierra, dos cuchillos y una remera con manchas hemáticas.

 

A partir de los resultados obtenidos en ese procedimiento y tras detectar indicios considerados firmes por los investigadores, se solicitó una segunda orden de allanamiento para una vivienda lindante al primer involucrado.

 

 

En ese segundo operativo, el personal policial encontró 43 piezas de distintos cortes vacunos que, de acuerdo a la información oficial, correspondían a una faena realizada poco tiempo antes. La carne estaba oculta debajo de un colchón de hojas, próximo a un cerco perimetral.

 

Investigación

La causa continúa bajo investigación para determinar responsabilidades y establecer el origen de los animales faenados. Desde la fuerza indicaron que las diligencias estuvieron vinculadas a un hecho ocurrido días atrás en la localidad de El Hoyo.

 

El abigeato representa una problemática persistente y suele afectar directamente a productores ganaderos de pequeña y mediana escala. Este tipo de delitos incluye el robo, traslado o faena ilegal de animales.

 

 

En los procedimientos trabajó personal de la División Policial de Investigaciones Comarca Andina, el Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), efectivos de la Comisaría Distrito El Hoyo y Policía Científica.

 

Por el momento no trascendieron detalles sobre imputaciones o detenciones vinculadas al caso, aunque las actuaciones continúan bajo intervención judicial.

 

Qué se secuestró durante los allanamientos

Entre los elementos incautados por la Policía se encuentran: 13 bolsas con distintos cortes de carne vacuna, una pieza entera de cuarto vacuno, una sierra, dos cuchillos, una remera con manchas hemáticas y 43 piezas de cortes vacunos halladas en el segundo domicilio.

 

 

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

 

 

O.P.

 

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