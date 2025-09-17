Saludo al sol: La postura de yoga para empezar el día con energía y bienestar

El Saludo al Sol, conocido en sánscrito como Surya Namaskar, es una de las secuencias de asanas más reconocidas del yoga físico. Su nombre significa “saludo al sol” y representa una reverencia a la divinidad solar, fuente de energía y vida. Esta práctica ancestral, aunque muchas veces se la asocia con los antiguos Vedas, fue actualizada en el siglo XX y se popularizó en Occidente como un método efectivo para mejorar la flexibilidad, la fuerza y la salud general.

¿Cómo se practica el Saludo al Sol?

El Saludo al Sol consiste en una serie dinámica de doce posturas o asanas que se ejecutan de forma sincronizada con la respiración. Cada postura es la contra postura de la anterior, lo que permite estirar y movilizar el cuerpo, especialmente la columna vertebral y el pecho. Esta coordinación entre movimiento y respiración ayuda a aumentar la concentración, mejorar la flexibilidad y activar el cuerpo.

Beneficios del Saludo al Sol para la salud física y mental

Practicar el Saludo al Sol regularmente aporta numerosos beneficios:

Incrementa la flexibilidad y movilidad corporal, ideal para personas con rigidez muscular.

Tonifica los músculos y fortalece las articulaciones.

Mejora la resistencia y tonifica los órganos internos.

Ayuda a reducir el estrés y mejora la concentración mental.

Activa la circulación y estimula el sistema nervioso.

Favorece la conexión mente-cuerpo, generando una sensación de bienestar integral.

Además, se considera que el Saludo al Sol puede ayudar a quemar calorías, favoreciendo la pérdida de peso cuando se practica con regularidad.

¿Por qué practicar el Saludo al Sol por la mañana?

Tradicionalmente, esta secuencia se realiza al amanecer, de cara al sol naciente, como una forma de absorber la energía vital del día. Incorporar el Saludo al Sol en la rutina matutina permite despertar el cuerpo, calmar la mente y preparar el organismo para enfrentar la jornada con vitalidad y equilibrio. Es una práctica accesible para todos, que solo requiere una esterilla y unos minutos de dedicación diaria.

Un ritual diario para activar cuerpo y mente

El Saludo al Sol es más que una rutina física: es un ritual que une cuerpo, mente y espíritu para iniciar el día con energía y plenitud. Su práctica constante mejora la salud física, y ayuda a mantener el equilibrio emocional y mental, contribuyendo a un estilo de vida saludable y consciente.

O.P