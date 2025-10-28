20°
Martes 28 de Octubre de 2025
28 de Octubre de 2025
lifestyle |
Por Redacción Red43

Descubrí por qué todos hablan del kéfir y sus beneficios

El kéfir, una bebida fermentada originaria del Cáucaso, se volvió tendencia por sus probióticos naturales, que ayudan a la digestión, fortalecen el sistema inmunológico y mejoran el estado de ánimo.
Por Redacción Red43

El kéfir, una bebida fermentada con raíces milenarias en las montañas del Cáucaso, volvió a ponerse de moda en los últimos años. De ser un secreto de las abuelas, pasó a ocupar un lugar destacado en supermercados, redes sociales y el mundo del bienestar gracias a sus efectos sobre la digestión, la inmunidad y el estado de ánimo.

 

¿Qué es el kéfir y por qué se volvió tan popular?

 

El kéfir se elabora a partir de leche o agua fermentada con gránulos ricos en bacterias y levaduras beneficiosas. Estos microorganismos transforman la lactosa o el azúcar en ácido láctico y gas, generando una bebida ligeramente efervescente y con sabor ácido, rica en probióticos naturales.

 

Según la revista Frontiers in Microbiology, el kéfir contiene más de 30 tipos de bacterias y levaduras vivas, superando incluso al yogur en diversidad microbiana. Su popularidad actual se debe al auge de los alimentos funcionales, que no solo nutren sino que aportan beneficios adicionales a la salud.

 

Beneficios del kéfir para la salud

 

El consumo regular de kéfir puede tener múltiples efectos positivos:

 

  • Mejora la digestión y equilibra la flora intestinal.

     

  • Refuerza el sistema inmunitario gracias a sus probióticos.

     

  • Contribuye a reducir colesterol y azúcar en sangre.

     

  • Favorece el estado de ánimo y la salud mental, al cuidar la microbiota intestinal.

     

La Escuela de Salud Pública de Harvard remarcó que los alimentos fermentados como el kéfir pueden influir en la conexión intestino-cerebro, ayudando a regular emociones y reducir el estrés.

 

 

Tipos de kéfir: leche o agua

 

Existen dos variantes principales:

 

  • Kéfir de leche: Ideal para quienes toleran lácteos. Aporta proteínas, calcio, vitamina B12 y probióticos, y su fermentación reduce el contenido de lactosa, haciéndolo más digestivo que la leche común.

     

  • Kéfir de agua: Perfecto para veganos o personas con intolerancia a la lactosa. Se prepara con agua, azúcar y frutas deshidratadas, resultando más liviano y ligeramente burbujeante.

     

Ambos tipos son excelentes fuentes de antioxidantes y microorganismos beneficiosos, según la Clínica Cleveland.

 

Cómo potenciar tu kéfir con ingredientes naturales

 

El kéfir es versátil y se puede combinar con frutas, especias y semillas para mejorar su sabor y propiedades:

 

  • Frutas: frutillas, arándanos, mango, kiwi.

     

  • Especias: cúrcuma, canela, jengibre.

     

  • Semillas: chía, lino, sésamo para añadir fibra.

     

  • Hierbas y cítricos: menta o limón para un toque digestivo y refrescante.

     

Con estos ingredientes, el kéfir puede transformarse en smoothies, postres o desayunos energéticos, sumando sabor y salud en cada preparación.

 

 

 

O.P.

 

