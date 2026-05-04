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04 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Nuevo operativo del quirófano móvil en el barrio Los Sauces

De lunes a viernes desde las 8:00 hs, se brindarán servicios veterinarios por orden de llegada, incluyendo castración, vacunación y desparasitación.
Por Redacción Red43

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El quirófano móvil municipal comenzará a atender en la sede del Barrio Los Sauces, acercando servicios esenciales para el cuidado de las mascotas a los vecinos de la zona.

 

La atención se realizará de lunes a viernes a partir de las 8:00 y será por orden de llegada. Allí se ofrecerán de manera gratuita prestaciones como castración, vacunación y desparasitación para perros y gatos.

 

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo promueven la salud animal, sino que también contribuyen al bienestar general de la comunidad.

 

La propuesta busca facilitar el acceso a controles veterinarios básicos y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

 

 

 

R.G.

 

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