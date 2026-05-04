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04 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel se promociona en LN+

La ciudad chubutense difunde sus paisajes y sabores regionales a través del programa La Robineta conducido por Roberto Funes, destacando la gastronomía local y los atractivos naturales de la zona. 
Por Redacción Red43

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Esquel continúa fortaleciendo su posicionamiento turístico a nivel nacional mediante una serie de transmisiones en la señal LN+. A través de gestiones de la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura, la localidad protagoniza cuatro emisiones en el ciclo conducido por Roberto Funes durante los fines de semana. Las presentaciones se centran en un recorrido que une los paisajes emblemáticos con la elaboración de platos típicos que utilizan materia prima de la región.

 

 

 

Las locaciones elegidas para estas producciones incluyen el Parque Nacional Los Alerces, la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, la casa de té Croeso y la Micosenda de Alto Río Percy. En cada una de estas intervenciones participaron referentes de la cocina local como Walter Álvarez, Sebastián Fredes, Claudio Jaramillo e Irma Jones, quienes mostraron la versatilidad de los productos locales frente a una audiencia masiva.

 

 

 

El trabajo logístico está a cargo del equipo técnico de promoción de la Subsecretaría de Turismo. La estructura de cada salida televisiva se divide en dos segmentos donde primero se presentan el entorno natural y los ingredientes para luego dar lugar a la demostración del producto gastronómico finalizado.

 

Desde el área municipal destacaron que la idea es poner en valor los atractivos de Esquel junto a su gastronomía, una combinación que realmente es muy buena. El objetivo principal de esta estrategia es captar el interés de nuevos públicos y dar visibilidad a la identidad cordillerana. En este sentido, los responsables del área reafirmaron su intención de continuar con las salidas televisivas para acercar las propuestas de la ciudad a todos los hogares del país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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