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04 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Detuvieron a tres hombres por caza furtiva en Gualjaina

La intervención policial se dio en la zona de Costa Montoso tras la denuncia de un propietario rural. Se secuestraron tres armas de fuego y la camioneta en la que trasladaban un guanaco faenado. 
Por Redacción Red43

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Personal de la Comisaría de Gualjaina junto a la División Seguridad Rural de Trevelin procedieron a la detención de tres hombres de 37, 38 y 39 años de edad por infracción a la Ley Nacional de Fauna Silvestre. El operativo se inició a raíz del llamado de un vecino que alertó sobre la presencia de personas cazando sin autorización en su establecimiento.

 

Al arribar al lugar, los efectivos interceptaron una camioneta Toyota Hilux con dos ocupantes. En la parte posterior del vehículo se observó un ejemplar de guanaco muerto y dos armas largas calibre .308. Minutos después, los uniformados localizaron a un tercer implicado que también portaba una carabina de repetición.

 

 

 

La doctora Gabriela Balbuena dispuso que los tres sujetos permanezcan detenidos hasta la audiencia de control correspondiente. Además del secuestro de las tres armas de fuego, la justicia ordenó la incautación del vehículo utilizado para el traslado de los infractores y del animal faenado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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