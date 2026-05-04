Liberaron a la activista local detenida por Israel

Cristina “Tití” Agüero habría sido detenida en aguas internacionales, como parte de la comisión solidaria Global Sumud Flotilla.

Según el reporte del equipo de prensa de la organización, el operativo comenzó el miércoles a las 16:30 (hora de Argentina) cuando drones sobrevolaron las embarcaciones. Posteriormente, lanchas rápidas militares que se identificaron como israelíes abordaron las unidades que habían partido desde Sicilia, Italia.

Cristina Agüero fue retenida junto a aproximadamente 177 personas más. Desde el movimiento al que pertenece señalaron que fueron secuestradas y finalmente liberadas el viernes. El incidente ocurrió en aguas internacionales, lejos de la jurisdicción de Israel, lo que motivó la denuncia pública de los integrantes de la flotilla.

La activista esquelense relató la gravedad del encuentro en aguas internacionales del Mar Mediterráneo, específicamente en una zona cercana a la isla griega de Creta, a unos 1000 km de Israel: «Estamos navegando por aguas internacionales y hemos sido interceptados por botes que se identificaron como soldados de las fuerzas israelíes. Realmente debiera ser un escándalo mundial que una flotilla humanitaria pacifica que se dirige a una zona donde está habiendo un genocidio sea interceptada por un régimen que se cree dueño de todo lo que viaja por acá».

Dos de los detenidos, continúan retenidos: el brasileño Ávila y al español de origen palestino, Abu Keshek. e les levantó cargos por presuntos delitos de “colaborar con el enemigo y pertenecer a una organización terrorista”, según las fuerzas israelíes.

SL