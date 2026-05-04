El ente mixto de Turismo planteará a La Hoya: "trabajar en la consolidación del destino"

Damián Villanueva es referente del sector privado local, parte de la Cámara de Comercio de Chubut y del ente mixto de Turismo: “desde el año pasado que estoy trabajando junto con la Cámara de Comercio y acompañándolos en el Ente Mixto, participando de todas las reuniones que se llevan adelante, explicó.



El turismo perjudicado por variadas condiciones: “la verdad es que venimos de varias temporadas bastante complejas. El año pasado fue un año muy complicado, sin invierno. Por suerte la temporada de octubre es la que levanta un poco. El verano fue caótico con todo lo que tiene que ver con los incendios. Desde la Cámara y desde la participación del Ente estamos trabajando para empezar a realizar diversas acciones en conjunto, interinstitucionales, con la municipalidad, con los prestadores de servicios, con las Cámaras, en función de tratar de posicionar el destino de una manera distinta”.



La hoya, un punto clave: “Básicamente por eso una de las próximas reuniones es con la gente del cerro. Nosotros hemos planteado algunas cuestiones el año pasado. Bueno, este año las estamos reiterando y la idea es poder trabajar en la consolidación del destino, pero básicamente teniendo un objetivo claro en cuanto a la promoción del mismo”.



Trabajo unificado: “Creemos que es importante trabajar unificadamente para tener un mensaje claro hacia dónde apuntamos, cuál es el turista que necesitamos que venga y cuál es el turista que podemos llegar de manera correcta para que tome la decisión de viajar y que su próxima vacación o su paseo sea por Esquel”.



Las nuevas formas de administración del Centro de Actividades de Montaña: “Todavía no hemos tenido los pormenores del funcionamiento de la mesa, pero sí tuvimos un encuentro con el intendente, con el gobernador, el resto de las instituciones públicos y privadas de la localidad de Esquila con el objetivo de tratar de justamente trabajar en conjunto, ver aquellas cosas que nosotros desde el sector privado y desde la actividad turística creemos que son necesarias agilizar tanto del Estado, pero también en relación al CAM La Hoya”.



“todo lo que tiene que ver con la nieve se ha modificado bastante los gustos y las preferencias de los turistas. Eso hace que nosotros tengamos también que modificar algunas cuestiones, sobre todo en los productos que ofrecemos.

Los vuelos, otro de los puntos que atañen al turismo: “se habían bajado algunos de los vuelos para invierno, nos habían dicho algunas cuestiones relacionadas al Mundial. Bueno, la realidad es que algunos vuelos lograron restablecerse. También el tema de una nueva línea aérea, que es fundamental para que la ciudad de Esquel básicamente tome vuelo. Y la otra cuestión es, también lo charlamos con el intendente, tiene que ver con los vuelos de Córdoba, creemos que hay que seguirlos trabajando”.



El Estado municipal, a través de la Secretaría de Turismo, se comprometió en aportar un técnico específico para el desarrollo de las propuestas: “Y creo que en ese sentido es una decisión acertada del intendente. Hay que seguir apostando al turismo familiar, lo que tiene que ver con el perfil del turista, bueno, obviamente va a depender de cada una de las temporadas. Cuando hablamos de tulipanes, por ejemplo, básicamente son mujeres mayores de 50 años, que vienen algunas con amigas, hay muy poco de familia. Después, bueno, para la temporada de verano sí es un poco más familiar”.



La agenda de invierno: “tenemos que trabajar fuertemente es cómo logramos posicionar nuevamente la actividad de invierno en el calendario de las vacaciones de los turistas. Creo que ese es un desafío que tenemos. Hay que buscarle una vuelta de rosca, nuevos productos que sean alternativos a la nieve, que sean de invierno, pero que sean alternativos a la nieve”.



La Agencia de Turismo, un sector especializado: “La agencia tiene que trabajar con gente que esté especializada en el tema. Hoy en día hay muchas herramientas, pero también quien conduce, quien gerencia ese tipo de espacios, tiene que tener una capacidad técnica y una visión del destino acabada y con mucho conocimiento. Ese es el objetivo”.



Los números negativos del comercio en general: “El año pasado fue muy flojo, muy complejo. Y eso hace que nosotros encaremos en una temporada de invierno en la cual sabemos que la actividad comercial se retrae de manera bastante complicada, sin los recursos que a veces el verano te ayuda, juntas un manguito y podes pasar el invierno. La realidad es que esa situación no está. Nosotros tenemos una gran dependencia del empleo estatal y eso lo que hace es que no gire la rueda de la economía. Los salarios están tan contraídos y disminuidos”.

SL

