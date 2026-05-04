Nueva tecnología contra la tos convulsa ya está disponible en Argentina

Argentina sumó una herramienta fundamental para su esquema sanitario con el lanzamiento de la primera vacuna de tecnología recombinante contra la tos convulsa, el tétanos y la difteria. Se trata de la fórmula Boostagen-2, desarrollada por Laboratorios Richmond, que utiliza ingeniería genética para ofrecer una respuesta inmunológica más potente y duradera que las opciones tradicionales. Este avance científico llega en un momento de especial atención para las autoridades, ya que el Ministerio de Salud de Chubut recordó recientemente la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación ante la circulación de la bacteria Bordetella pertussis en la región.

La nueva inmunización fue aprobada por la ANMAT tras demostrar una eficacia superior en la protección de adolescentes, adultos y personas gestantes. El desarrollo permite una transferencia más eficiente de anticuerpos de la madre al recién nacido, un punto crítico considerando que los lactantes menores de seis meses son el grupo más vulnerable. Desde el sistema de salud provincial se enfatizó que la vacunación es la única herramienta efectiva para prevenir formas graves de la enfermedad y evitar internaciones, especialmente en un contexto nacional donde los casos mostraron un incremento del 147 por ciento en el inicio del año.

El director médico de Laboratorios Richmond, Maximiliano Bergman, resaltó el valor de este logro tecnológico para la salud pública al explicar que están dando un paso decisivo hacia una nueva generación de vacunas. El profesional manifestó que gracias a esta tecnología pueden aumentar la inmunogenicidad con un excelente perfil de seguridad, particularmente en este contexto de incremento importante de casos. De esta manera, la nueva fórmula se suma a las estrategias de prevención que ya se impulsan en los centros de salud de toda la provincia.

Por su parte, la directora científica de la institución, Elvira Zini, precisó detalles sobre el funcionamiento de la vacuna en el organismo. La especialista señaló que al contener hemaglutinina filamentosa, la vacuna induce anticuerpos que bloquean la adhesión de la bacteria al epitelio respiratorio, reduciendo su capacidad de colonización. La disponibilidad de esta tecnología de vanguardia en las farmacias de todo el país busca elevar los niveles de cobertura y frenar la transmisión comunitaria de una afección altamente contagiosa que requiere de refuerzos constantes para mantener la inmunidad.

EBW