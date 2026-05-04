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Lunes 04 de Mayo de 2026
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04 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Comenzó la recepción de lana en Cerro Radal

La actividad se desarrolla durante toda la semana en el centro de acopio del Parque Industrial. Forma parte del programa PROLANA y convoca a productores de distintas localidades de la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

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Desde este lunes 4 de mayo se lleva adelante la recepción de lana PROLANA en Cerro Radal, una iniciativa que reúne a productores ovinos de la Comarca Andina en el centro de acopio ubicado en el Parque Industrial. La actividad se extenderá hasta el viernes 8, con horarios establecidos por la mañana y la tarde.

 

El operativo se enmarca en el programa PROLANA Pequeños Productores, impulsado por el Ministerio de Producción de Chubut en articulación con áreas de producción de municipios como Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. La propuesta apunta a ordenar la entrega de lana y facilitar su posterior comercialización.

 

Punto de encuentro para productores

El galpón de CORFO, sobre la Ruta Provincial 45 en Cerro Radal, funciona como punto de recepción para pequeños, medianos y grandes productores. Allí se recibe la lana en bruto para su clasificación y posterior integración al circuito comercial.

 

 

El horario establecido es de 8 a 12 y de 14:30 a 19 hs.

 

Trabajo conjunto en la producción ovina

La recepción de lana PROLANA Cerro Radal forma parte de un esquema de trabajo con el sector ovino, orientado a mejorar las condiciones de comercialización. A través de este programa se busca optimizar la calidad del producto, estandarizar procesos y fortalecer la inserción en mercados.

 

En este contexto, la instancia de acopio cumple un rol permite concentrar volumen, facilitar controles y organizar la logística de salida, lo que impacta directamente en el valor final de la lana.

 

 

Participación

La convocatoria incluye a productores de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, entre otras localidades cercanas. Cada municipio acompaña la difusión y el contacto con los productores para garantizar que la mayor cantidad posible pueda acercar su producción.

 

La recepción se realiza entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo en el Parque Industrial Cerro Radal. Para consultas, los productores pueden comunicarse con las oficinas de producción de cada localidad, donde se brinda información sobre requisitos y condiciones de entrega.

 

 

O.P.

 

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