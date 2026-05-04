Comenzó la recepción de lana en Cerro Radal

Desde este lunes 4 de mayo se lleva adelante la recepción de lana PROLANA en Cerro Radal, una iniciativa que reúne a productores ovinos de la Comarca Andina en el centro de acopio ubicado en el Parque Industrial. La actividad se extenderá hasta el viernes 8, con horarios establecidos por la mañana y la tarde.

El operativo se enmarca en el programa PROLANA Pequeños Productores, impulsado por el Ministerio de Producción de Chubut en articulación con áreas de producción de municipios como Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén. La propuesta apunta a ordenar la entrega de lana y facilitar su posterior comercialización.

Punto de encuentro para productores

El galpón de CORFO, sobre la Ruta Provincial 45 en Cerro Radal, funciona como punto de recepción para pequeños, medianos y grandes productores. Allí se recibe la lana en bruto para su clasificación y posterior integración al circuito comercial.

El horario establecido es de 8 a 12 y de 14:30 a 19 hs.

Trabajo conjunto en la producción ovina

La recepción de lana PROLANA Cerro Radal forma parte de un esquema de trabajo con el sector ovino, orientado a mejorar las condiciones de comercialización. A través de este programa se busca optimizar la calidad del producto, estandarizar procesos y fortalecer la inserción en mercados.

En este contexto, la instancia de acopio cumple un rol permite concentrar volumen, facilitar controles y organizar la logística de salida, lo que impacta directamente en el valor final de la lana.

Participación

La convocatoria incluye a productores de Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén, entre otras localidades cercanas. Cada municipio acompaña la difusión y el contacto con los productores para garantizar que la mayor cantidad posible pueda acercar su producción.

La recepción se realiza entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo en el Parque Industrial Cerro Radal. Para consultas, los productores pueden comunicarse con las oficinas de producción de cada localidad, donde se brinda información sobre requisitos y condiciones de entrega.

O.P.