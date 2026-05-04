Lo vieron merodear de madrugada, saltó un portón y terminó detenido

Un joven de 21 años fue detenido en El Bolsón tras ser detectado por el sistema de monitoreo 911 RN Emergencias mientras ingresaba a una propiedad privada. El procedimiento se concretó luego de un seguimiento sostenido por cámaras de seguridad y la intervención de la Comisaría 12°, que logró interceptarlo cuando intentaba retirarse del lugar.

Un seguimiento que comenzó con una actitud sospechosa

Todo se inició cerca de las 3.30, cuando un operador del Centro de Monitoreo observó a un hombre caminando sin rumbo claro, con movimientos que llamaron la atención. Según la información oficial, el individuo permanecía en una esquina más tiempo del habitual y miraba de forma reiterada hacia distintos puntos, lo que motivó el inicio de un seguimiento preventivo.

Minutos después, las cámaras registraron un cambio en la conducta. El joven trepó un portón e ingresó a un terreno, lo que llevó a dar aviso inmediato al personal policial para verificar la situación en el lugar.

Primer operativo sin resultados y continuidad del control

Tras recibir la alerta, efectivos de la Comisaría 12° se dirigieron al sector indicado. En esa primera intervención, el resultado fue negativo: recorrieron la zona, hablaron con vecinos e inspeccionaron un comercio cercano, pero no lograron ubicar al sospechoso.

A pesar de eso, el monitoreo no se interrumpió. Desde el centro de control se mantuvo la vigilancia activa sobre la zona, siguiendo cualquier movimiento que pudiera aportar nuevos datos.

Interceptado cuando intentaba alejarse

La situación tuvo un giro cerca de las 5 de la mañana, cuando el operador volvió a detectar al mismo individuo. En ese momento, salía del terreno y se desplazaba con rapidez, lo que reforzó la sospecha.

Con la información actualizada en tiempo real, se coordinó una nueva intervención. El móvil policial llegó al punto señalado y logró interceptarlo mientras intentaba alejarse.

Durante el control, los efectivos constataron que el joven llevaba entre sus prendas un cuchillo tipo doméstico. Este elemento fue incorporado a las actuaciones y derivó en su traslado a la unidad policial.

Actuación bajo el Código Contravencional

El detenido fue trasladado a la Comisaría 12° por una infracción al Código Contravencional vigente. Se trata de una persona mayor de edad con antecedentes en el ámbito local, según indicaron fuentes oficiales.

O.P.