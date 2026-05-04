Dos mujeres se perdieron en un exigente sendero y las encontraron de noche

Dos mujeres que habían sido reportadas como extraviadas en el sendero hacia la Laguna Huemul, en Lago Puelo, fueron encontradas en buen estado de salud tras un operativo de búsqueda que se extendió durante la tarde y noche del jueves. La intervención estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios, con apoyo de otros actores que colaboraron en el rastrillaje.

El rescate en Laguna Huemul Lago Puelo se inició luego de que se radicara la denuncia por la desaparición de ambas personas. Según se informó, el personal comenzó el ascenso a las 19:12 horas, desplegando tareas de búsqueda en una zona de difícil acceso y con escasa luz natural.

Localización en plena montaña

Tras menos de una hora de rastrillaje, el equipo logró dar con las dos mujeres alrededor de las 20:10. Ambas se encontraban en buen estado general, aunque fueron asistidas en el lugar para luego iniciar el descenso acompañadas por los rescatistas.

El operativo continuó con el objetivo de garantizar un regreso seguro, dadas las condiciones del terreno y la complejidad del sendero. Finalmente, a las 22 horas, el personal regresó a la base, dando por finalizada la intervención.

Sendero exigente y buscado en esta época

El sendero hacia la Laguna Huemul es uno de los recorridos más buscados en Lago Puelo durante el otoño. Se trata de un trayecto de aproximadamente 19 kilómetros entre ida y vuelta, con un ascenso pronunciado que demanda buen estado físico y planificación previa.

En esta época del año, el atractivo del lugar se potencia por el paisaje. Las lengas y ñires adquieren tonalidades rojizas y anaranjadas, en contraste con los picos nevados y el espejo de agua, lo que genera un entorno muy buscado por quienes practican senderismo.

Sin embargo, estas mismas condiciones pueden representar un desafío, sobre todo cuando se subestima la dificultad del recorrido o se pierde la referencia del camino en sectores menos señalizados.

Trabajo coordinado en la búsqueda

Desde el cuartel valoraron la colaboración del área técnica del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que participó con tareas de búsqueda mediante el uso de drones, lo que permitió ampliar el campo visual en una zona de acceso complejo.

También se valoró el aporte del poblador de la zona, Juan Maldonado, y su familia, quienes facilitaron un bote para el cruce del río, lo que resultó fundamental para agilizar el operativo.

Recomendaciones

El rescate en Laguna Huemul Lago Puelo vuelve a poner el foco en la importancia de planificar este tipo de salidas. Desde los organismos intervinientes se insiste en la necesidad de iniciar el recorrido con tiempo suficiente, llevar abrigo, linterna y avisar a terceros sobre el itinerario previsto.

Aunque el desenlace fue favorable, situaciones como esta evidencian los riesgos asociados a circuitos de montaña que, pese a su belleza, requieren precaución y experiencia.

O.P.