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Lunes 04 de Mayo de 2026
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04 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Despiste dejó tres personas hospitalizadas

El hecho ocurrió en Lago Puelo. En el vehículo viajaban cuatro ocupantes y tres fueron trasladados al hospital para su evaluación.
Por Redacción Red43

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Un despiste en Ruta 16 en Lago Puelo demandó un operativo de asistencia este viernes alrededor de las 15:25, a la altura de Villa Antares. Según informaron los Bomberos Voluntarios, en el vehículo involucrado viajaban cuatro personas, de las cuales tres debieron ser trasladadas al hospital local para su revisión médica.

 

Cómo fue el hecho

De acuerdo a los datos brindados, el accidente ocurrió durante la tarde cuando, por causas que no fueron precisadas, el rodado perdió el control y terminó fuera de la calzada. La situación motivó la intervención de distintas áreas para asistir a los ocupantes y ordenar la circulación en la zona.

 

 

Las personas afectadas fueron evaluadas en el lugar y, posteriormente, tres de ellas fueron derivadas al hospital de Lago Puelo para controles preventivos. 

 

En el sitio trabajaron efectivos de la Policía, personal de Tránsito, Defensa Civil municipal y el hospital local, junto a los Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, quienes encabezaron las tareas de asistencia inicial tras el aviso recibido.

 

 

O.P.

 

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