Discusión entre vecinos por el estacionamiento de un auto terminó mal: uno mató al otro de un tiro en el pecho

Lo que comenzó como una discusión entre vecinos por un lugar para estacionar terminó en un crimen. El domingo, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, un hombre de 60 años murió de un disparo en el pecho tras mantener una acalorada pelea con otro residente de la cuadra.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen, de la citada localidad bonaerense. Allí, dos hombres que viven en la zona iniciaron una discusión luego de que uno de ellos le reclamara al otro que moviera su vehículo para poder estacionar el suyo.

El intercambio fue escalando hasta que uno de los involucrados, identificado como Jorge Borsani, se dirigió a su casa, tomó un arma calibre .22 largo y efectuó un disparo contra su interlocutor. La víctima, Abel Barboza, recibió el impacto en el lado derecho del pecho. El hombre fue trasladado de urgencia por su hijastro, de 24 años, al Hospital Santojanni, donde los médicos constataron su fallecimiento al ingresar.

Según fuentes del caso, el familiar de la víctima entregó a los efectivos de la comisaría 4ª de Lomas del Mirador el arma utilizada en el ataque y aseguró que se la había quitado al agresor.

Una vecina que presenció la secuencia relató a TN que el conflicto se originó por el estacionamiento. “Uno de ellos tiene un camión y le pidió que corriera el coche”, explicó. De acuerdo con su testimonio, durante la pelea uno de los hombres utilizó un arma blanca: “Creo que lo hirió con un machete, primero en la mano y después en la espalda. Entonces el otro entró a su casa, agarró un arma y le disparó en el pecho”, afirmó.

El tirador fue detenido en el lugar y el arma quedó secuestrada. La causa, caratulada como homicidio, quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 9, encabezada por la fiscal Andrea Palin, quien ordenó las pericias correspondientes y dispuso la continuidad de la investigación.