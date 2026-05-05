Le dicen “La Tumba” y fue detenida porque filmó a su bebé jugando con un revólver

Un caso alarmante ha conmovido a la comunidad de La Plata, involucrando a un bebé y un arma de fuego. Un video perturbador se hizo viral en las redes sociales, mostrando a un niño pequeño jugando peligrosamente con un revólver. Esta impactante escena provocó una serie de operaciones policiales, arrestos y confiscaciones, destacando nuevamente la preocupación por la seguridad y el bienestar infantil.

El video, que comenzó a circular el 24 de abril, registró al bebé en una casa ubicada en una zona tranquila de Ringuelet. La madre del niño, Brisa Rodríguez, conocida en el ámbito local como "La Tumba", fue quien capturó y posteriormente publicó las escalofriantes imágenes en Instagram. Estas acciones desencadenaron una serie de eventos que alertaron tanto a la policía como a la comunidad en general.

Rodríguez, previamente reconocida en el barrio por sus antecedentes penales, aparece en la grabación incitando al niño a interactuar con el arma. "¿Para quién es esa, pa' los giles?", se le oye decir en un tono que muchos consideran alarmante. Esta actitud imprudente y desconsiderada llevó a las autoridades a intervenir rápidamente.

La Comisaría 2.ª de La Plata lideró un operativo de allanamiento en la casa donde se filmó el video. Durante el registro, las fuerzas del orden detuvieron a Rodríguez junto con otros dos miembros de la familia presentes en el lugar. Además del arresto, el operativo resultó en la incautación de un revólver sin marcar, municiones, marihuana y cocaína.

El caso ahora está en manos de la UFI N.° 17 bajo la dirección de María Eugenia Di Lorenzo. Las acusaciones incluyen la "Averiguación de ilícito" y apuntan a intervenciones relacionadas con la Ley de drogas 23.737. Además, el Servicio de Niñez y Adolescencia de La Plata ha tomado medidas para evaluar la situación familiar, asegurando que se aplique el bienestar ante todo.