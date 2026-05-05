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Por Redacción Red43

Un jurado popular integrado por personas de la comunidad mapuche juzgará a un femicida

Así lo resolvió un juez. El acusado pertenece a esa comunidad y el Código Procesal lo autoriza. Rechazo de abogados por lo que podría resultar falta de objetividad en el fallo.
Por Redacción Red43

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La audiencia duró poco más de dos horas, pero lo que se resolvió va a quedar en los registros judiciales de Neuquén. El pasado 27 de abril, el juez Juan Pablo Balderrama resolvió que al menos la mitad del jurado popular que juzgará a Jorge Octavio Linco, acusado del femicidio de Corina Mabel Mena, sea gente de su misma comunidad mapuche.

 

No necesariamente miembros formales de una comunidad, pero sí personas que entiendan la cultura y el mundo en el que esa persona vive. Sin embargo, este dato trae una polémica en la localidad cordillerana y es que algunos de los miembros de ese jurado, son personas que tendrían algún tipo de parentesco con el acusado. Sin embargo, forma parte de la interculturalidad del nuevo Código Procesal Penal de Neuquén, ampliamente difundido en estos años.

 

Linco tiene 47 años, es criancero y pertenece a la comunidad Zúñiga de Junín de los Andes. Está acusado de haber apuñalado der muerte a su pareja, Mabel Mena, en la madrugada del 7 de junio de 2025, dentro de la propia casa de ella. Mena murió poco después en el hospital. Esa misma noche, un amigo que estaba en el lugar también fue atacado y debió ser operado de urgencia.

 

El abogado defensor David Fernández sostuvo que venía solicitando esta posición desde mucho antes. Su argumento fue que el Código Procesal de Neuquén y el Convenio 169 de la OIT garantizan que una persona de un pueblo originario tenga derecho a ser juzgada por sus pares.

 

El juez le dio la razón, en parte. Rechazó el pedido de cambiar la sede del juicio a San Martín de los Andes, pero aceptó el punto más importante: la composición intercultural del jurado.

 

“Se pudo acreditar que el señor Linco es de la comunidad del lof Zúñiga de Junín de los Andes. Por eso solicitamos que tres mujeres y tres varones sean de la comunidad cultural a la que pertenece", dijo el abogado. Y acotó: “Sería la segunda vez que sucede esto en Neuquén. La anterior fue el caso Ñancu, en Zapala, en 2015".

 

El antecedente más cercano a esto es el caso Ñancu, en Zapala, en 2015. La única vez anterior en que Neuquén armó un jurado con integración mapuche. Y de ese caso ya han pasado 11 años.

 

El 11 de mayo se seleccionan los jurados y el 22 empieza el juicio. Doce personas, al menos seis vinculadas al mundo mapuche, decidirán si Jorge Linco es culpable de haberle quitado la vida a Mabel Mena. Su hija Jennifer no tiene dudas: “Nos quitó lo más sagrado que podía existir. Ese asesino tiene que pagar".

 

 

 

 

 

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