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Por Redacción Red43

Charla sobre escritura de cuentos cortos en la Feria del Libro de Esquel

La autora Marisa Gómez será entrevistada por Nené Guitart en una actividad abierta este jueves en el Centro Cultural Melipal.
Por Redacción Red43

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En el marco de la III Feria del Libro de Esquel, se llevará adelante una charla titulada “El desafío de escribir cuentos cortos”, con la participación de la autora Marisa Gomez.

 

La actividad estará a cargo de Nené Guitart, quien dialogará con la escritora sobre el proceso creativo y las particularidades del género breve.

 

 

 

El encuentro se realizará este jueves 7 de mayo a las 16:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal, como parte de la programación de la feria que reúne a autores, lectores y propuestas culturales de la región.

 

Desde la organización destacaron que la charla propone reflexionar sobre los desafíos de la escritura de cuentos cortos y compartir experiencias en torno a la creación literaria.

 

 

 

R.G.

 

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