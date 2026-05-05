Se realiza el Trevelin el workshop internacional "Viticultura resiliente"

El intendente de Trevelin y sus Parajes, Héctor Ingram, acompañado por concejales y funcionarios del Ejecutivo Municipal, participó este jueves de la apertura formal del Workshop Internacional “Viticultura Resiliente”, un encuentro que vincula a Argentina e Italia en materia de desarrollo productivo, científico y tecnológico aplicado al sector vitivinícola.

El acto se llevó a cabo en Viñas del Nant y Fall, de la familia Rodríguez, y contó con la presencia del Vicegobernador Gustavo Mena, diputados y autoridades diplomáticas y académicas de ambos países, entre ellas Nicola Bazzani, Cónsul de Italia en Bahía Blanca; Salvatore Barba, Agregado Científico de la Embajada Italiana; Paolo Tarolli, rector de la Universidad de Padova; Eugenio Straffelini, colaborador de dicha casa de estudios; Carlos Schilardi, rector de la Universidad Nacional de Cuyo; Juan Alejandro Gresia, encargado de la Cátedra de Vitivinicultura de la Universidad Nacional de Río Negro, consolidando los lazos de cooperación internacional en torno a una actividad estratégica para la región.

Durante la ceremonia inaugural, la Banda Militar “Malvinas Argentinas” del Ejército Argentino interpretó los himnos nacionales de Argentina e Italia, acompañada por el cantante de ópera Sergio Vittadini, en un marco protocolar que dio inicio formal a las actividades.

Este encuentro internacional posiciona a Trevelin como un punto de articulación entre el conocimiento científico y la producción, promoviendo el intercambio de experiencias y la generación de herramientas para una viticultura más resiliente frente a los desafíos actuales.