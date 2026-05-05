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05 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Día Internacional de la Celiaquía: la importancia del diagnóstico temprano para una vida saludable

La doctora Lorena Garsés, médica gastroenteróloga infantil, explicó los alcances de esta condición autoinmune y destacó que la detección oportuna en la niñez previene complicaciones a largo plazo. 
Por Redacción Red43

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El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, una afección autoinmune que se caracteriza por una respuesta inflamatoria ante la ingesta de gluten. Esta proteína se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC), y al ser consumida por una persona celíaca, genera anticuerpos que afectan al intestino y al resto del organismo.

 

La doctora Lorena Garsés señaló que, si bien el 40% de la población porta el gen de la predisposición, la enfermedad puede "gatillarse" en cualquier etapa de la vida por factores como estrés o cuadros virales. En los niños, los signos de alerta suelen ser el bajo progreso de peso, mientras que en adultos pueden aparecer síntomas como anemia, caída del cabello o dolores articulares, entre otros.

 

"Nosotros en general desde la pediatría lo que recomendamos puntualmente es los controles de salud anuales. En esos controles, aunque sean niños sanos, uno puede registrar cómo viene creciendo y cómo viene engordando", detalló la médica respecto a la importancia del seguimiento preventivo.

 

 

 

Garsés hizo hincapié en no realizar dietas de exclusión por cuenta propia. "Es importante saber que no hay que hacer dietas de exclusión sin tener un diagnóstico, sobre todo en la infancia porque lo que uno hace es restringir el crecimiento", advirtió, remarcando que no se debe eliminar el gluten sin una evaluación médica previa que confirme la celiaquía.

 

Finalmente, la especialista se refirió al acompañamiento familiar tras el diagnóstico. "Es trabajar en el concepto de cambios de hábitos, educación en la escuela y en los clubes para que sigan teniendo la vida social que tenían, pero con un cambio de hábito que es una dieta estricta", concluyó Garsés, subrayando que el diagnóstico oportuno permite un crecimiento saludable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

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