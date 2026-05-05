Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 05 de Mayo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
05 de Mayo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Gobierno provincial oficializó cambios y designó nuevas autoridades

En un acto encabezado por el gobernador del Chubut, asumieron el nuevo ministro de Economía, el presidente del ISSyS, los secretarios de Salud y de Coordinación de Gabinete, y la subsecretaria de Autotransporte Terrestre. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presidió este lunes en la Casa de Gobierno el acto de toma de juramento a nuevos funcionarios del gabinete provincial.

 

Durante la ceremonia, asumieron Gustavo Martín Paz como ministro de Economía; Miguel Ángel Arnaudo como presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS); Andrés Pedro Arbeletche como secretario de Coordinación de Gabinete; Sergio Javier Wisky como secretario de Salud; y Jennifer Contardi como subsecretaria de Autotransporte Terrestre.

 

El acto se llevó a cabo en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, donde el mandatario tomó juramento a los funcionarios designados mediante decretos provinciales firmados con fecha 4 de mayo, que cuentan con la refrenda del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

 

Mediante el Decreto N° 452, Gustavo Martín Paz fue designado como ministro de Economía, en reemplazo de Miguel Ángel Arnaudo. A su vez, por el Decreto N° 453, Arnaudo asumió como presidente del ISSyS, quedando sin efecto la designación previa de Martín Oscar Sterner.

 

Por otra parte, a través del Decreto N° 454, Andrés Pedro Arbeletche fue designado secretario de Coordinación de Gabinete, en reemplazo de Jennifer Contardi. En tanto, mediante el Decreto N° 455, Sergio Javier Wisky asumió como secretario de Salud, en reemplazo de Denise Raquel Acosta.

 

Finalmente, por el Decreto N° 456, Jennifer Contardi fue designada subsecretaria de Autotransporte Terrestre, dependiente del Ministerio de Gobierno, dejando sin efecto la designación de Ariel Mastrogiovanni.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Violento asalto a una joven ciclista: Hay un detenido
2
 Fiscalía de Esquel formaliza investigación contra funcionario municipal por coacción
3
 Rada Tilly: paseaban a un guanaco atado como si fuera una mascota
4
 QEPD: Segundo Ignacio Ñanco
5
 Argentina detecta seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo
1
 Lago Puelo será sede de "Rebrote" con actividades culturales y plantación de nativas
2
 A un mes de la muerte de Ángel habrá hoy una marcha para recordarlo y pedir justicia
3
 Grieta en Gastre: confirman que vendrán geólogos para estudiar el fenómeno que “revolucionó” el pueblo
4
 Discusión entre vecinos por el estacionamiento de un auto terminó mal: uno mató al otro de un tiro en el pecho
5
 Advierten la llegada de lluvias esta noche, y no descartan la nieve en zonas altas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -