Planean modificaciones para el predio de La Trochita

Juan Carlos Fonseca, Secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, anticipó distintas planificaciones que serán puestas en marcha en la ciudad.

Una de ellas es en las inmediaciones de La Trochita, cuyo margen de calles Alsina y Pellegrini requiere siempre mantenimiento pero no ha presentado modificaciones. Hasta ahora.

"En este sector hay un espacio verde, de hecho estamos recuperando algunos más, próximamente tenemos que trabajar con la gente de La Trochita para hacer un trabajo en conjunto ahí en la calle Alsina y Pellegrini", explicó.

La necesidad de luminarias: "hay un sector que depende del predio de La Trochita pero ya hablamos con la gente y vamos a trabajar en conjunto, ellos van a hacer el corte, nosotros vamos a ayudar o apoyar con alguna luminaria y entonces mejorar ese sector".

SL