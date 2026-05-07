Sede de la UNRN en Mallín Ahogado: “Nos hemos transformado en un polo agroecológico muy importante”

La nueva sede de la UNRN en Mallín Ahogado dio un paso importante este miércoles con la firma de documentos que permitirán avanzar en el acceso a las tierras donde funcionará el futuro campo experimental de la Sede Andina en El Bolsón.

Durante la presentación realizada en la Casa del Bicentenario, el vicerrector de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, Diego Aguiar, remarcó la importancia del proyecto para el desarrollo educativo y productivo de la Comarca, y recordó que la universidad perdió anteriormente un predio que había sido cedido por Gendarmería. “En el año 2024, cuando cambió el Gobierno Nacional, nos desalojaron de allí”, afirmó.

Nuevo espacio para prácticas, investigación y producción

El proyecto contempla la creación de un campo experimental agroecológico en un predio ubicado en Mallín Ahogado, cerca de la Ruta 86. Allí se desarrollarán actividades académicas, prácticas de campo, investigación y articulación con productores e instituciones de la zona.

Desde la universidad remarcaron que el espacio será utilizado por estudiantes, docentes e investigadores, especialmente de las carreras vinculadas a la producción agroecológica.

Aguiar señaló que la iniciativa representa “un hito muy importante” para la universidad, que mantiene actividades académicas en El Bolsón desde 2009.

La agroecología como eje de desarrollo

Durante la presentación, el vicerrector recordó que la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica fue una de las primeras propuestas académicas de la sede local y que posteriormente se creó la Licenciatura en Agroecología.

Según indicó, esa carrera fue pionera en el país y convirtió a El Bolsón en un punto de referencia nacional en la temática. También mencionó el desarrollo de la Maestría en Agroecología y el trabajo del instituto de investigación que la UNRN comparte con el CONICET.

“Nos hemos transformado en un polo de desarrollos agroecológicos muy importante para toda la región”, sostuvo.

Proyecto y próximos pasos

El predio proyectado contará con sectores destinados a cultivos, espacios pedagógicos, infraestructura para investigación y áreas de producción experimental.

Sin embargo, Aguiar aclaró que la concreción total del proyecto demandará tiempo y nuevas gestiones. “Todavía no somos dueños de la tierra”, expresó, aunque valoró el acompañamiento del municipio y del Concejo Deliberante para avanzar en el proceso.

También señaló que esperan contar con apoyo provincial para las futuras etapas vinculadas a infraestructura y financiamiento.

Críticas al Gobierno Nacional y convocatoria a marchar

En otro tramo de su intervención, el vicerrector cuestionó la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales y aseguró que actualmente no cuentan con respaldo del Gobierno Nacional.

“Todas las universidades estamos atravesando una situación muy difícil”, afirmó, y convocó a participar de la marcha universitaria prevista para el próximo martes 12 de mayo.

Según expresó, el reclamo busca defender la continuidad de la educación pública, gratuita y de calidad.

Proyecto pensado para el territorio

Desde la universidad señalaron que el futuro campo experimental no estará orientado únicamente a la formación académica, sino también al trabajo conjunto con escuelas, asociaciones de productores y organismos comarcales.

Además, indicaron que el proyecto puede aportar herramientas vinculadas al uso sustentable del suelo, la producción agroecológica y la prevención de incendios en zonas rurales e interfase.

O.P.