Un cable eléctrico cayó sobre una pila de leña y provocó un incendio

Un incendio generó preocupación este miércoles por la tarde en el Barrio Esperanza de El Bolsón, luego de que un cable de electricidad se cortara y provocara chispas sobre una pila de leña cubierta con un nylon. El hecho ocurrió sobre calle Diagonal Sur y requirió la intervención de Bomberos Voluntarios y personal de Edersa.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, recibieron varios llamados alertando por un incendio de vivienda en la zona. Al arribar al lugar, constataron que el fuego no había alcanzado la casa, sino que se originó cuando un cable eléctrico cayó y comenzó a lanzar chispas sobre una pila de leña almacenada en el exterior.

El nylon que cubría la leña tomó fuego rápidamente. Sin embargo, antes de la llegada de los bomberos, personas que se encontraban en el lugar lograron sofocar las llamas utilizando matafuegos.

Qué provocó el incendio en Barrio Esperanza

De acuerdo a la información brindada por el cuartel, el origen del fuego estuvo relacionado con el corte de un cable de electricidad. Las chispas alcanzaron materiales combustibles almacenados junto a la vivienda y eso desencadenó el incendio.

Tras el incidente, también intervino personal de Edersa para trabajar sobre el tendido eléctrico afectado y garantizar condiciones seguras en el sector.

O.P.