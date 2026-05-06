Presentaron el proyecto de la nueva sede de la UNRN en Mallín Ahogado

El proyecto de la nueva sede de la UNRN en Mallín Ahogado fue presentado este miércoles en un acto encabezado por el intendente Bruno Pogliano en la Casa del Bicentenario. La iniciativa busca fortalecer la presencia de la universidad en la zona y ampliar su impacto en la formación, la producción y el territorio.

Durante la presentación, el director de la Licenciatura en Agroecología, Juan José Ochoa, brindó detalles sobre uno de los ejes centrales del proyecto, que es la creación de un campo agroecológico destinado a prácticas, investigación y articulación con el sector productivo.

Espacio propio para formación y prácticas

El proyecto contempla el desarrollo de un predio en Mallín Ahogado, cerca de la Ruta 86, donde se instalará un espacio destinado a actividades académicas y productivas. Según se explicó, la iniciativa surge de un trabajo conjunto entre la universidad, instituciones educativas y productores de la zona.

Ochoa remarcó que contar con un espacio propio es un paso importante para la formación de estudiantes. “La práctica de campo es clave para quienes se forman en el ámbito productivo”, señaló, y remarcó que hasta ahora esas experiencias se realizaban en predios de productores que colaboran con la universidad.

En ese sentido, aclaró que el nuevo espacio no reemplazará ese vínculo, sino que lo complementará.

Producción, investigación y vínculo con el territorio

El campo agroecológico tendrá una superficie de poco más de una hectárea y se proyecta como un espacio multifuncional. Allí se desarrollarán cultivos, actividades educativas y experiencias de investigación vinculadas a la agroecología.

Además, se prevé la construcción de un área pedagógica para unas 30 personas, espacios de trabajo y sistemas de riego. El diseño incluye diversidad de producciones como frutales, horticultura, plantas aromáticas y apicultura.

Desde la universidad señalaron que también funcionará como un lugar para generar propuestas que luego puedan trasladarse al sector productivo local.

Proyecto con impacto en la Comarca

Durante la presentación, Ochoa valoró que la iniciativa apunta a fortalecer la formación de profesionales en la zona y a ampliar las oportunidades de acceso a estudios superiores.

La Sede Andina de la UNRN cuenta actualmente con alrededor de 20 ofertas académicas, de las cuales tres se dictan en El Bolsón, además de un posgrado en agroecología y un instituto de investigación con presencia en la zona.

En ese marco, subrayó que la universidad cumple un rol importante para estudiantes que, de otra manera, tendrían dificultades para acceder a formación superior.

Etapas y desarrollo a largo plazo

El proyecto será ejecutado en distintas etapas. Entre las primeras acciones previstas se encuentran el cercado del predio, la limpieza del terreno y la instalación de infraestructura básica como acceso al agua.

También se planteó que el diseño final será participativo, con aportes de la comunidad universitaria, instituciones y vecinos.

Según indicó, el desarrollo completo del espacio llevará varios años, ya que requiere procesos progresivos de acondicionamiento del suelo y planificación productiva.

Uno de los objetivos es que el campo agroecológico permita articular con escuelas, asociaciones de productores y otras instituciones del territorio. También mencionó la posibilidad de aportar en temas como el uso del suelo y la prevención de incendios.

El proyecto se enmarca en un contexto donde la producción y el arraigo territorial tienen un rol importante en la Comarca Andina, y donde la universidad busca ampliar su presencia con propuestas vinculadas a esas necesidades.

O.P.