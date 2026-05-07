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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Este jueves corta la seguidilla de días lluviosos, aunque persiste algo de inestabilidad

Después de varios días marcados por la lluvia y el cielo cerrado, este jueves muestra una mejora gradual en la Comarca Andina. El frío y el viento seguirán presentes, con baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana.
Por Redacción Red43

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El clima hoy en la Comarca Andina mantiene el pulso otoñal que viene marcando esta primera semana de mayo. 

 

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana pueden registrarse lluvias y nevadas aisladas, especialmente en sectores altos y zonas cercanas a la cordillera. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10 y el 40 %, aunque las condiciones tienden a mejorar hacia la tarde.

 

La temperatura mínima prevista ronda los 2 a 3 grados, mientras que la máxima alcanzaría apenas entre los 5 y 7 grados durante las horas centrales del día.

 

 

Viento protagonista

Uno de los factores más presentes de la jornada será el viento del sudoeste. Se esperan velocidades entre 23 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en distintos momentos del día.

 

Durante la tarde se sentirán las mayores intensidades, especialmente en áreas abiertas, rutas y sectores rurales de la Comarca Andina. Aun así, no se prevén episodios severos ni cambios bruscos de tiempo.

 

Los datos horarios muestran además que las ráfagas tenderán a sostenerse durante buena parte del día, aunque con una disminución gradual hacia la noche. Ese comportamiento acompañará el ingreso de aire más seco y una estabilización progresiva del cielo.

 

 

Nubes, frío y algo más de calma hacia la noche

Para la tarde y noche el pronóstico indica cielo mayormente nublado, pero con baja probabilidad de precipitaciones. El ambiente continuará frío y húmedo, típico de esta etapa del otoño cordillerano.

 

Tras varios días variables, el jueves aparece como una jornada de transición: menos inestable que ayer, aunque todavía atravesada por el aire frío que domina la semana en la Comarca Andina. En los pueblos y parajes de la zona, el paisaje otoñal sigue mostrando mañanas grises, cerros cubiertos de nubes bajas y tardes cada vez mas cortas, que invitan a bajar el ritmo.

 

 

 

O.P.

 

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