Abren inscripciones a cursos gratuitos para formación laboral y emprendimientos

La Municipalidad de El Bolsón abrió la inscripción a una nueva edición del Plan Integral de Capacitaciones, una iniciativa que reúne cursos gratuitos orientados a mejorar las oportunidades laborales y acompañar el desarrollo de emprendimientos.
Las inscripciones se realizan de forma presencial en la Secretaría de Producción y Empleo, ubicada en la Galería Paseo de los Pioneros, en Onelli 2747 planta baja, de lunes a viernes entre las 8.30 y las 13.30.
Propuestas con salida laboral y herramientas prácticas
La nueva edición incluye capacitaciones con distintos enfoques, desde herramientas digitales hasta espacios de orientación personal y gestión de proyectos. A continuación, el detalle de cada curso:
Informática básica
Curso pensado para quienes buscan iniciarse en el uso de herramientas digitales para el trabajo.
- A cargo de: Leandro Corvalán
- Inicio: lunes 18 de mayo
- Días y horario: lunes y miércoles de 16 a 18
- Lugar: Aula Digital, Galería Los Pioneros
Incluye contenidos vinculados al uso de programas de oficina e internet aplicados a tareas laborales.
Taller de descubrimiento vocacional
Espacio orientado a acompañar procesos de decisión personal y laboral.
- A cargo de: Giselle Gallardo
- Inicio: jueves 14 de mayo
- Días y horario: jueves de 14 a 16
- Lugar: Aula Taller, Galería Los Pioneros
Se trabajan aspectos como intereses, identidad y planificación de objetivos a corto y mediano plazo.
IA para la búsqueda de empleo
Capacitación centrada en el uso de inteligencia artificial aplicada a la inserción laboral.
- A cargo de: Lic. Sandra Manrique
- Inicio: martes 19 de mayo
- Días y horario: de 15 a 17
- Lugar: Aula Taller, Galería Los Pioneros
Incluye uso de herramientas como ChatGPT para armado de CV, simulación de entrevistas y presentación personal.
Herramientas de gestión para emprendedores
Propuesta destinada a quienes desarrollan proyectos propios.
- A cargo de: Cdora. Pamela Oyarzún
- Inicio: miércoles 20 de mayo
- Días y horario: miércoles de 14 a 16.30
- Lugar: Aula Taller, Galería Los Pioneros
Aborda organización, planificación y toma de decisiones en emprendimientos. La actividad es arancelada a valor social.
ABC para emprender - Transformá tu idea en un proyecto
Para quienes tengan una idea de negocio y quieran dar el próximo paso para empezar a concretarlo.
- A cargo de: Karina Bocca
- Inicio: lunes 18 de mayo
- Días y horario: lunes 14 a 16 hs
- Lugar: Aula Digital, Galería Los Pioneros
Redes Sociales - Instagram para emprendedores
Estrategia digital y creatividad. Posicionamiento y transformación de redes sociales.
- A cargo de: Aldana Sol Magallanes
- Inicio: martes 19 de mayo
- Días y horario: martes 14 a 16 hs
- Lugar: Aula Digital, Galería Los Pioneros
Mantenimiento y limpieza de PC - Hardware
- A cargo de: Morena Zárate
- Inicio: miércoles 20 de mayo
- Días y horario: miércoles de 16.30 a 18.30 hs.
- Lugar: Aula Taller, Galería Los Pioneros
Marcas que crecen - De modo feria a Sistema de Ventas
Marketing simple para emprender: vínculo con clientes, recurrencia y fidelización.
- A cargo de: Mariana Trejo
- Inicio: Viernes 15 de mayo
- Días y horario: viernes de 14 a 16 hs.
- Lugar: Aula Digital, Galería Los Pioneros
Inscripción presencial y consultas
Desde la Secretaría de Producción y Empleo indicaron que la inscripción es presencial y que los cupos pueden ser limitados según cada curso.
Para consultas sobre contenidos o disponibilidad, se puede contactar al número 2944576023.
O.P.