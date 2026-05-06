Abren inscripciones a cursos gratuitos para formación laboral y emprendimientos

La Municipalidad de El Bolsón abrió la inscripción a una nueva edición del Plan Integral de Capacitaciones, una iniciativa que reúne cursos gratuitos orientados a mejorar las oportunidades laborales y acompañar el desarrollo de emprendimientos.

Las inscripciones se realizan de forma presencial en la Secretaría de Producción y Empleo, ubicada en la Galería Paseo de los Pioneros, en Onelli 2747 planta baja, de lunes a viernes entre las 8.30 y las 13.30.

Propuestas con salida laboral y herramientas prácticas

La nueva edición incluye capacitaciones con distintos enfoques, desde herramientas digitales hasta espacios de orientación personal y gestión de proyectos. A continuación, el detalle de cada curso:

Informática básica

Curso pensado para quienes buscan iniciarse en el uso de herramientas digitales para el trabajo.

A cargo de: Leandro Corvalán

Inicio: lunes 18 de mayo

Días y horario: lunes y miércoles de 16 a 18

Lugar: Aula Digital, Galería Los Pioneros

Incluye contenidos vinculados al uso de programas de oficina e internet aplicados a tareas laborales.

Taller de descubrimiento vocacional

Espacio orientado a acompañar procesos de decisión personal y laboral.

A cargo de: Giselle Gallardo

Inicio: jueves 14 de mayo

Días y horario: jueves de 14 a 16

Lugar: Aula Taller, Galería Los Pioneros

Se trabajan aspectos como intereses, identidad y planificación de objetivos a corto y mediano plazo.

IA para la búsqueda de empleo

Capacitación centrada en el uso de inteligencia artificial aplicada a la inserción laboral.

A cargo de: Lic. Sandra Manrique

Inicio: martes 19 de mayo

Días y horario: de 15 a 17

Lugar: Aula Taller, Galería Los Pioneros

Incluye uso de herramientas como ChatGPT para armado de CV, simulación de entrevistas y presentación personal.

Herramientas de gestión para emprendedores

Propuesta destinada a quienes desarrollan proyectos propios.

A cargo de: Cdora. Pamela Oyarzún

Inicio: miércoles 20 de mayo

Días y horario: miércoles de 14 a 16.30

Lugar: Aula Taller, Galería Los Pioneros

Aborda organización, planificación y toma de decisiones en emprendimientos. La actividad es arancelada a valor social.

ABC para emprender - Transformá tu idea en un proyecto

Para quienes tengan una idea de negocio y quieran dar el próximo paso para empezar a concretarlo.

A cargo de: Karina Bocca

Inicio: lunes 18 de mayo

Días y horario: lunes 14 a 16 hs

Lugar: Aula Digital, Galería Los Pioneros

Redes Sociales - Instagram para emprendedores

Estrategia digital y creatividad. Posicionamiento y transformación de redes sociales.

A cargo de: Aldana Sol Magallanes

Inicio: martes 19 de mayo

Días y horario: martes 14 a 16 hs

Lugar: Aula Digital, Galería Los Pioneros

Mantenimiento y limpieza de PC - Hardware

A cargo de: Morena Zárate

Inicio: miércoles 20 de mayo

Días y horario: miércoles de 16.30 a 18.30 hs.

Lugar: Aula Taller, Galería Los Pioneros

Marcas que crecen - De modo feria a Sistema de Ventas

Marketing simple para emprender: vínculo con clientes, recurrencia y fidelización.

A cargo de: Mariana Trejo

Inicio: Viernes 15 de mayo

Días y horario: viernes de 14 a 16 hs.

Lugar: Aula Digital, Galería Los Pioneros

Inscripción presencial y consultas

Desde la Secretaría de Producción y Empleo indicaron que la inscripción es presencial y que los cupos pueden ser limitados según cada curso.

Para consultas sobre contenidos o disponibilidad, se puede contactar al número 2944576023.

O.P.