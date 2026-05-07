“Noche de Impro”: teatro y humor en el Melipal

La compañía teatral La Cuática volverá a presentarse en Esquel con una nueva edición de “Noche de Impro”, una propuesta de improvisación que apuesta al humor, la participación del público y la creación de escenas únicas en cada función.

El espectáculo se realizará el sábado 9 de mayo a las 21:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal, ubicado en Av. Alvear y Av. Fontana.

La dinámica del show propone que los asistentes compartan historias o situaciones, que luego serán convertidas en escenas improvisadas por los actores en el momento.

La función contará con las actuaciones de Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno, quien además está a cargo de la dirección. La producción es de Eluned Lloyd Patalagoyti.

La actividad se desarrollará bajo la modalidad “a la gorra consciente”, una propuesta que busca garantizar el acceso de toda la comunidad al teatro sin que lo económico represente un impedimento.

En ese sentido, desde La Cuática explicaron que la idea es que cada espectador pueda colaborar al finalizar la función “acorde al trabajo realizado y al disfrute experimentado”, apelando al compromiso y valoración del espectáculo por parte del público.

Las reservas pueden realizarse al 2945-334939.

R.G