¿Perdiste seguidores? Instagram tomó una llamativa nueva medida

Instagram habría comenzado una eliminación masiva de cuentas falsas e inactivas.

Es una presunta purga de bots que generó la caída repentina de millones de seguidores en distintas cuentas.

Durante las últimas horas, usuarios reportaron disminuciones en perfiles personales, creadores de contenido y páginas de gran audiencia.

Según reportes en redes sociales, la reducción estaría vinculada a una limpieza periódica destinada a mejorar la autenticidad de la interacción dentro de la plataforma.

La medida habría impactado tanto a cuentas verificadas como a usuarios comunes, generando sorpresa y preocupación, especialmente entre quienes dependen de su comunidad digital para posicionamiento o trabajo.

De acuerdo con la información difundida por Meta, la acción buscaría erradicar el spam y las métricas infladas, eliminando cuentas que violan las políticas de la plataforma para reflejar datos más reales en la red social.