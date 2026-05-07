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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

¿Perdiste seguidores? Instagram tomó una llamativa nueva medida

Si notaste baja en tus seguidores, no es que te bloquearon ni escracharon: Meta está eliminando usuarios falsos y bots.
Por Redacción Red43

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 Instagram habría comenzado una eliminación masiva de cuentas falsas e inactivas.

 

Es una presunta purga de bots que generó la caída repentina de millones de seguidores en distintas cuentas.

 

Durante las últimas horas, usuarios reportaron disminuciones en perfiles personales, creadores de contenido y páginas de gran audiencia.

 

Según reportes en redes sociales, la reducción estaría vinculada a una limpieza periódica destinada a mejorar la autenticidad de la interacción dentro de la plataforma.

 

La medida habría impactado tanto a cuentas verificadas como a usuarios comunes, generando sorpresa y preocupación, especialmente entre quienes dependen de su comunidad digital para posicionamiento o trabajo.

 

De acuerdo con la información difundida por Meta, la acción buscaría erradicar el spam y las métricas infladas, eliminando cuentas que violan las políticas de la plataforma para reflejar datos más reales en la red social.

 

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