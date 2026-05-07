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07 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Comodoro recibe el sabor y la identidad de toda la provincia

El Gobierno Provincial acompañará el evento Festín de Sabores este 9 y 10 de mayo en el Predio Ferial, con promoción turística, degustaciones de productos regionales y la presencia de diversos municipios. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, confirmó su participación en una nueva edición del festival gastronómico Festín de Sabores en Comodoro Rivadavia. La presencia institucional tiene como meta principal fortalecer el posicionamiento de la identidad productiva y turística de la provincia mediante una propuesta dinámica enfocada en la experiencia de los visitantes que se acerquen al Predio Ferial durante este sábado y domingo.

 

El stand provincial funcionará como un punto de encuentro para la difusión de destinos vinculados a la cocina regional y contará con la exhibición de productos que cuentan con el sello Origen Chubut. Además, se sumarán emprendimientos que forman parte del programa Vinos y Sabores del Chubut, ofreciendo degustaciones y actividades de interacción directa con el público para visibilizar el trabajo de los productores locales.

 

 

 

En esta oportunidad, las direcciones de turismo de Gaiman, Rawson, Rada Tilly y Sarmiento integrarán el espacio para promocionar sus atractivos. También participará personal del Área Natural Protegida Punta Marqués para brindar información sobre el patrimonio natural y el sistema de guardafaunas, integrando la naturaleza con la oferta culinaria de la zona.

 

Festín de Sabores es una iniciativa organizada por Comodoro Turismo que nació en 2022 bajo el Plan Estratégico Pioneros 2030. Con el paso de los años, el evento se consolidó como uno de los encuentros más relevantes de la Patagonia, buscando mostrar la gastronomía auténtica como un producto turístico diferencial que pone en valor el entorno y la cultura de la ciudad petrolera y la región.

 

La programación de este fin de semana incluye clases de cocina en vivo, espacios destinados a la formación y el debate entre referentes del sector, stands de comercialización y patios gastronómicos. La propuesta se completa con espectáculos artísticos diseñados para toda la familia, manteniendo el espíritu de un festival que integra la producción primaria con el sector servicios y el turismo de reuniones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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