Alerta por hantavirus en Chile: la letalidad se disparó al 33% en lo que va del año

Chile atraviesa una compleja temporada epidemiológica tras confirmarse un marcado aumento en la mortalidad por hantavirus. Según datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsal) de ese país, en lo que va de 2026 se han registrado 39 casos y 13 fallecimientos, lo que arroja una tasa de letalidad del 33%. La cifra genera preocupación en la región, considerando que el índice de mortalidad durante todo el año 2025 había sido del 18%.

La enfermedad, que es endémica en el país trasandino, ya afectó a 9 de las 16 regiones chilenas. El impacto se concentra principalmente en la zona central y austral, incluyendo regiones vecinas a nuestra zona cordillerana como Los Ríos, Los Lagos y Aysén, además de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule, O’Higgins y la Región Metropolitana.

La cepa Andes y el riesgo de contagio persona a persona

Las autoridades sanitarias recordaron que en Chile predomina la cepa Andes, transmitida por el ratón de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus). Esta variante es una de las más peligrosas a nivel mundial debido a una característica única: es la única capaz de transmitirse de persona a persona, además de la vía tradicional por inhalación de partículas de heces u orina de roedores.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la mayor letalidad registrada este año podría estar vinculada a factores propios de los pacientes y a la demora en el diagnóstico. Por este motivo, se enfatizó la necesidad de acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre alta, dolores musculares y dificultad respiratoria, especialmente si se ha visitado zonas boscosas o rurales.

El caso del crucero MV Hondius

El brote ha tomado relevancia internacional por la situación del crucero MV Hondius, que se encuentra fondeado en Cabo Verde con ocho infectados a bordo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) investiga si el contagio ocurrió en tierra firme. En particular, Argentina investiga el recorrido de una pareja de ciudadanos holandeses fallecidos en el barco, quienes visitaron Argentina, Chile y Uruguay durante cuatro meses.

Aunque el Minsal de Chile aclaró que no hay antecedentes de que los infectados del crucero hayan pasado por territorio chileno, el país mantiene una alerta sanitaria nacional desde enero para reforzar la vigilancia y la respuesta hospitalaria.

Ante la vigencia de la alerta y la cercanía geográfica, se recomienda a la población y a los turistas extremar las medidas de prevención: mantener alimentos en recipientes cerrados, ventilar ambientes que hayan estado cerrados por mucho tiempo, usar protección adecuada al limpiar galpones y evitar el tránsito por zonas de matorrales densos.





















M.G