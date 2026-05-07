Aumento de transporte en Esquel: costará $1600 hasta el 30 de junio y $1800 a partir del 1 de julio

Con el aval de los concejales oficialistas Rafael Crea, Liza Arrúa Zieseniss y Juan Margara, y criticas desde la oposición local, la comisión de Servicios Públicos y Transporte del Concejo Deliberante de Esquel emitió despacho favorable al proyecto que plantea los nuevos aumentos en Transporte.

Dicho proyecto será tratado en la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, prevista para el lunes 11 de mayo.

Los nuevos valores definen un boleto de $1600 hasta el 30 de junio y una suba automática a $1800 a partir del 1 de julio de 2026.

De aprobarse la propuesta, se establece también el aumento trimestral del servicio.

SL