“Apenas me bajé del muro el Juez me dijo… vos estás loco, hermano”

Tiene 17 años, nació en El Calafate en la provincia de Santa Cruz. Es amante de la escalada Boulder y el andinismo. Está en el quinto año de la escuela secundaria y representa al Club Andino Lago Argentino.

No tiene sponsor, al menos hasta hoy. Y tras haber salido Campeón Nacional en Esquel automáticamente clasificó para el Mundial de Italia que se llevará a cabo en los próximos meses.

Ahora sí necesita sponsor, en un deporte netamente amateur la Federación Argentina de Sky y Andinismo (FASA) tiene que, al menos, ayudarle en la gestión.

Y nos comunicamos con él, para que nos cuente de su vida, de sus sensaciones por la victoria. Que se explaye de los famosos 13 segundos (que al final fueron 11) que necesitó para subirse a la gloria.

Ante la consulta de cómo es su lugar de entrenamiento y con que recursos cuenta la institución para sacar bastantes campeones, la respuesta fue sorprendente: “realmente nuestra infraestructura es bastante precaria, porque estamos hablando de lo que es una confitería adaptada a un muro de escalada”.

Sencillo, así nomás. Una confitería adaptada es cuna de campeones nacionales porque además de él, quien logro el título en la categoría U19; también se aseguró el primer puesto Anna Sgariglia, en la misma categoría en este caso femenina.

UN VIDEO QUE SERVIRÁ PARA CUALQUIER CHARLA DE MOTIVACIÓN

Que nadie diga que no se puede. Que puede ser difícil, lo acepto; pero no imposible. Y por no rendirse Mirko logró lo impensado.

Tenía, como todos los escaladores, apenas cuatro minutos para subirse al último Bourder, para escalarlo, para dominarlo, para tocar con sus dos manos el TOP.

Aunque él no lo sabía a ciencia cierta, estaba palmo a palmo (en la lucha por el título) con Franco Eiroa, de Buenos Aires.

Mirko lo intentó una vez, otra vez y una vez más y la victoria parecía lejana. Caía, caía y caía. Y ya cansado de caer, lo intentó por última vez: cuando apenas quedaban 13 segundos, se produjo el milagro.

“La verdad yo realmente no me acuerdo del intento del Boulder, lo único que me acuerdo es haber visto el contador y leer 11 segundos y realmente alcancé lo que he venido trabajando en estos años para ser campeón.”

Ante la consulta si sabía sobre el rendimiento de Franco Eiroa en el momento del último Bourder, Mirko expresó lo siguiente:

“Me mentalicé para no pensar en los resultados sino en enfocarme en las rutas de escalada, porque he tenido campeonatos anteriores que me he enfocado en eso y no he tenido el resultado que esperaba”.

En la fase de semifinales, los competidores tienen cinco minutos para alcanzar el TOP, pero no pueden observar el muro, antes.

En la final, el tiempo se reduce a cuatro minutos para escalarlo, pero sí tienen dos minutos, antes de la competencia, para observarlo, tocarlo y analizar las posibles estrategias.

“En las distintas competencias es muy importante el trabajo de visualización, para no perder intentos o despegues innecesarios y que lo puedas leer de la forma correcta a la primera vista”.

EL TREN NO PASA TODOS LOS DÍAS

“Yo creo que hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida, porque por ejemplo esos 11 segundos tranquilamente podría haber dejado de escalar, pero bueno tuve la decisión de seguir escalando”.

Muchos escaladores “tiran la toalla” en los segundos finales de la competencia y esto Mirko lo ha reconocido. “Al principio lo he hecho, después aprendí que no y depende también tu estrategia; porque por ejemplo, si es el último Boulder… sí, siempre vas a muerte hasta el último segundo, pero en una instancia de Boulder, como puede ser el primero o el segundo, capaz que tu estrategia es dejar de escalarlo para no cansarte más”.

La escalada del último Boulder fue de película. Fue el momento más emotivo de todo el torneo.

- Cuándo llegaste al TOP, a la parte alta, a conseguir esos puntos valiosos que no fueron 25 puntos porque lo habías intentado varias veces y te han hecho bastante descuento, pero que te alcanza para salir campeón, ¿Cuáles fueron las sensaciones? ¿Sentiste a la gente gritar?

- Sí, sí. Sentí que se venía todo encima, la gente alentando, mucha euforia circulando. Lo primero que hice cuando hice TOP fue mirar el reloj y ver todavía que quedaba tiempo. Cuando miré el reloj estaba el dos pasando a un segundo.

- ¿Y qué te dijeron los Jueces, tus entrenadores, tus compañeros, gente que vos no conocías?

- El Juez, apenas me bajé, me dijo, “vos estás loco, hermano”. Mi profe muy contento porque sabe que es algo que vengo buscando hace mucho tiempo, que he tenido la oportunidad, pero realmente parece que el destino esperaba dármelo acá en la ciudad de Esquel.

- ¿Y ahora qué se viene para tu vida deportiva? Porque te clasificaste para el Mundial de Italia, en un deporte que es netamente amateur, y del cual hay que juntar un dinero que seguramente no es poco.

- Clasifiqué al Mundial y clasifiqué también a los Panamericanos de Escalada en Argentina y si no me equivoco en Colombia, también.

- ¿Y cómo se solventa eso?

- Y la verdad voy a apuntar primero, ahora cuando llegue a El Calafate, intentar hablar con los distintos comités de deportes de Santa Cruz, a nivel nacionales, la Municipalidad, para intentar solventar el Mundial Juvenil que es el más importante.

- ¿La Federación Argentina de Andinismo solventa algo de este viaje?

- Y realmente siempre lidiamos con lo mismo y realmente no solventan nada.

- ¿Tenías sponsor, antes de haber participado en este Nacional?

- No, no cuento con ningún sponsor, estoy en busca de sponsor.

EL VIDEO QUE FUE FUROR EN LAS REDES SOCIALES

Un poco en broma y mucho en serio, este video tiene que estar en las charlas de psicología aplicada al deporte, en estas charlas motivacionales, cuando hay algún chico o alguna chica, adolescentes, preadolescentes, que dicen no lo puedo hacer.

“Me encantaría que estuviera en una charla de psicología. La verdad, yo no lo propondría porque no me gustaría que salga de mí esa idea, pero sí, sería muy lindo que el video aparezca en una charla”.