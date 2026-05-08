Ayuno y alimentación anti inflamatoria, ejes de un espacio de charla sobre nutrición en Esquel

Lorena Guerrero, licenciada en Nutrición, comienza un ciclo de charlas sobre la temática en la ciudad, en el Centro Fuente Buena, ubicado en Molinari 537.



El primer encuentro es hoy 8 mayo, a las 20 horas, con entrada gratuita y el eje en la práctica del ayuno: “Distintos tipos de ayuno, su función, el rol que tiene el ayuno en el desarrollo del hombre, de la humanidad”, explicó Guerrero: “La pregunta también es un poco más hasta filosófica, si se quiere, porque estamos todo el tiempo llenándonos, llenándonos de información, de comida, entonces, ¿Qué pasa con el vacío? ¿Qué hay en ese vacío que se produce? ¿Qué emociones aparecen?”.



Hoy será la primera de tres charlas: “La primera es sobre el ayuno, la segunda sobre la alimentación antiinflamatoria y la tercera sobre cronobiología, crono nutrición, que tiene que ver con los ritmos diarios, para poder acompañarla e introducirla en distintas prácticas alimenticias desde sus posibilidades y de su hoy en día”.



La práctica milenaria del ayuno: “es algo que nos acompaña desde que el hombre es hombre. Ahora, la palabra ayuno tiene que ver con un periodo de ingesta seguido por un periodo de privación de alimentos controlado. Obviamente no es pasar hambre, cuando una persona más esté entrenada, el hambre se siente menos por cuestiones fisiológicas”.



Las charlas son consecutivas pero independientes: “las tres charlas tienen como un hilo conector, te vas a llevar una información súper valiosa para ir aplicando en el día a día. Estamos en un momento donde por las redes circula muchísima información, entonces estamos bombardeados de información, hasta incluso de información que se contrapone”.



Guerrero también es nutricionista de consultorio: “en SurSalud, hago atenciones personalizadas y ahí sobre todo, en realidad, la consulta siempre es una cuestión por ahí muy acotada, por eso invito a las charlas”.



Consultas: 2945 636070

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