Crucero del horror: cuál fue el recorrido de la pareja de Países Bajos que murió por hantavirus

Un matrimonio de los Países Bajos murió con dos semanas de diferencia en el crucero donde murieron tres personas contagiadas con hantavirus. El hombre falleció mientras viajaba en un crucero desde Ushuaia hasta las Islas Canarias y la mujer, después de desembarcar.

La pareja arribó al país el 27 de noviembre del año pasado y viajó en auto durante 40 días para cruzar a Chile el 7 de enero de este año. En el país trasandino, continuó su recorrido por 24 días más.

La hoja de ruta incluyó el ingreso a la provincia de Neuquén el 31 de enero y una nueva visita a Chile 12 días más tarde. Posteriormente, cruzó a Mendoza, donde inició un nuevo viaje en auto por 20 días atravesando varias provincias hasta llegar a Misiones.

El 13 de marzo, cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron a la Argentina para dirigirse a Ushuaia, donde abordaron el crucero y salieron el 1° de abril. La expedición del MV Hondius llevaba a otras 150 personas y tenía que concluir, semanas después, del otro lado del Océano Atlántico en las Islas Canarias.

Pasaron 10 días hasta que el turista neerlandés de 70 años murió a bordo. 13 días después el cuerpo fue desembarcado acompañado por su esposa en la Isla Santa Elena para tramitar la repatriación a Países Bajos. La viuda viajó hasta Johannesburgo, Sudáfrica, pero al llegar al aeropuerto de esa ciudad se desplomó y falleció. Días después se confirmó que la mujer tenía hantavirus.

Con el paso de los días, un pasajero británico presentó síntomas compatibles con este virus a bordo del crucero. El 2 de mayo otro de nacionalidad alemana murió arriba del barco.

La hipótesis principal sobre el origen del brote apunta a que esta pareja contrajo la enfermedad en un avistaje de aves en la Patagonia, en un entorno donde pudo tener contacto con roedores portadores del virus. Se cree que fueron el caso 0 de la cadena de contagios que ya provocó otra muerte a bordo y varios infectados.

Cabe señalar que las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza identificaron una cepa del virus que puede transmitirse de persona a persona en casos raros en tres casos. Se trata de la variante Andes, presente en América del Sur, la única cepa del hantavirus conocida hasta ahora que es transmisible de persona a persona y fue la causante del brote en Epuyén, provincia de Chubut, en 2018 que provocó 34 contagios y 11 muertes.