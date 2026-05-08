El Consejo Local de Adultos Mayores de Trevelin realizó una reunión para plantear sus objetivos

En instalaciones de AJUPETRE Trevelin se llevó adelante la presentación oficial del Consejo Local del Adulto Mayor, encuentro organizado por integrantes de dicha institución junto a referentes del Consejo Municipal del Adulto Mayor de Esquel, quienes realizaron la convocatoria a distintas instituciones y organismos locales.

La reunión tuvo como objetivo dar a conocer las actividades y propuestas que impulsará el Consejo, promoviendo el trabajo articulado entre organismos provinciales, municipales y entidades de la comunidad en beneficio de las personas mayores.

Participaron representantes de Policía Comunitaria, Municipalidad de Trevelin, Coordinadora del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia Zona Noroeste, Comisaría de la Mujer, talleres municipales para adultos mayores, integrantes del Consejo Municipal del Adulto Mayor de Esquel y referentes de AJUPETRE, entre otros actores sociales.

Durante la jornada se expusieron distintas inquietudes y necesidades vinculadas al acompañamiento, contención y fortalecimiento de los derechos de los adultos mayores, resaltándose la importancia del trabajo conjunto y la participación comunitaria.

Se destacó la importancia de acompañar estos espacios de diálogo y cercanía, fortaleciendo el trabajo en red dentro de la localidad.