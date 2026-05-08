Gabinete municipal: Taccetta ratifica a Larregui y descarta cambios inmediatos

En medio de trascendidos que indicaban posibles modificaciones en el organigrama municipal, el intendente Matías Taccetta confirmó que no hay cambios previstos en el corto plazo para su gabinete. Respecto a la situación de la Secretaría de Desarrollo Social, el mandatario ratificó la continuidad de su actual titular. "Ratifico a Larregui en el cargo. En caso de haber un cambio, lo comunicaré como lo he hecho con cada una de las modificaciones anteriores en el gabinete municipal", sentenció, buscando llevar tranquilidad sobre el funcionamiento de las áreas operativas.

Consultado específicamente por una reunión mantenida con la dirigente Fabiana Vázquez, Taccetta explicó que se trató de un encuentro de carácter político y no de un ofrecimiento formal de cargo. "Tuve una charla con Fabiana como tengo con muchos dirigentes de distintos partidos para ver cuál es la mirada que tienen sobre la gestión y la ciudad, pero no va más allá de eso", aclaró. Asimismo, señaló que la Subsecretaría de Gobierno permanecerá vacante por no considerarla necesaria en esta etapa, mientras que las direcciones vacantes serán cubiertas según el criterio de los secretarios de cada área.

El intendente también se refirió a la transición en otras dependencias técnicas, como la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), donde César asumió las tareas tras la salida de Iván Pereira. Taccetta hizo hincapié en que cada secretario tiene la libertad de conformar su propio equipo de trabajo para garantizar el cumplimiento del plan estratégico de gestión, enfocándose en la eficiencia administrativa más que en la ocupación de cargos por cuestiones políticas.

EBW