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Por Redacción Red43

Vázquez y Ñanco fueron elegidos como nuevos delegados en la Planta de Residuos

Tras superar a la Lista N°1 en las urnas, Vázquez asumirá la conducción junto a Pedro Ñanco como subdelegado. El proceso electoral se desarrolló con normalidad y bajo la supervisión de las autoridades del sindicato municipal.
Por Redacción Red43

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El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste (SOEME) llevó adelante este viernes por la mañana la elección de delegados en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU) de Esquel. El proceso electoral se desarrolló con normalidad y contó con una importante concurrencia de los trabajadores municipales afiliados.

 

La contienda electoral presentó dos propuestas para el personal de la planta: la Lista N°1, encabezada por Fernando Panquilef y Érica Ríos, y la Lista N°2, integrada por Leonardo Vázquez y Pedro Ñanco.

 

El acto fue fiscalizado por Claudia Antrichipay, Mauro Curiñanco y Sandro Segundo, quienes garantizaron la transparencia y el correcto desarrollo de la votación durante toda la mañana.

 

Tras finalizar el sufragio y realizarse el recuento de los votos, la mayoría de los trabajadores se inclinó por la propuesta de la Lista N°2. De esta manera, Leonardo Vázquez fue proclamado como nuevo delegado, mientras que Pedro Ñanco asumirá el rol de subdelegado.

 

Ambos representantes tendrán la tarea de canalizar las inquietudes y necesidades de los empleados de la planta ante el gremio y el Ejecutivo Municipal, en un sector clave para el funcionamiento de los servicios públicos de la ciudad.


 

 

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