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09 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Provincia propuso un aumento salarial para auxiliares de educación

La oferta oficial establece incrementos para el trimestre mayo-julio y el traspaso de adicionales al básico, con una cláusula de revisión sujeta a los datos de inflación que publique el INDEC. 
Por Redacción Red43

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Representantes del Gobierno del Chubut y de los gremios ATE y UPCN mantuvieron una nueva reunión paritaria en la Administración de Vialidad Provincial para discutir la pauta salarial de los trabajadores auxiliares de la educación. El Poder Ejecutivo presentó una propuesta que consiste en una suba escalonada del 5% en mayo, 4% en junio y 3% en julio, sumado a la actualización de ítems específicos de la liquidación de haberes.

 

El esquema planteado por los funcionarios incluye la incorporación progresiva del adicional 1.287 al sueldo básico, proceso que se completaría en el mes de agosto. Según los cálculos técnicos presentados en la mesa, la suma de estos porcentajes y las modificaciones en los códigos de antigüedad representarían una variación superior al 15% en el bolsillo de los trabajadores durante el periodo invernal.

 

Un punto clave de la negociación es la inclusión de una cláusula de revisión. Las partes establecieron que, en caso de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio supere el 3%, se activará una nueva instancia de diálogo para modificar el incremento de julio. Esto condiciona la vigencia del acuerdo a la evolución del costo de vida informado por los organismos oficiales de estadística.

 

Del encuentro participaron los ministros de Educación, José Luis Punta; el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate; y autoridades del Ministerio de Economía, junto a los dirigentes sindicales de los sectores involucrados. Tras la exposición de los números, se acordó un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 11 de mayo a las 10 horas, fecha en la que los gremios llevarán una postura definitiva sobre la aceptación o el rechazo de estos términos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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