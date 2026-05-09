Fuga de capitales en Esquel: inversores cancelan proyectos hoteleros e industriales

Con un tono crítico hacia sectores de la política local, el intendente Matías Taccetta lamentó públicamente la cancelación de importantes proyectos de inversión en Esquel. Uno de los casos más resonantes es el del grupo inversor mexicano que planeaba construir un complejo hotelero internacional y un club vacacional. "Lamento muchísimo que tomen la decisión de vender lo que habían adquirido. Después de la denuncia, de hablar de narcotráfico, de lavado de dinero, ustedes entiendan que un inversor cuando elige una ciudad espera que sea bienvenido", expresó el mandatario.

La situación se repite en el ámbito industrial. Taccetta informó que, de las siete empresas interesadas en instalarse en el predio local, una ya decidió trasladar su inversión a San Carlos de Bariloche debido a las trabas legislativas. "Se fue a hacer inversiones a Bariloche. Iba a generar 30 puestos de trabajo en la ciudad de Esquel. El tiempo es importantísimo para el privado y cuando el privado ve que la política se pelea y no piensa en la gente, suceden estas cosas", advirtió el intendente.

A pesar de estos contratiempos, el Ejecutivo mantiene su agenda de desarrollo y anunció la proyección de un parque fotovoltaico dentro del predio industrial en conjunto con la cooperativa. "Nuestra intención es tener un parque fotovoltaico dentro del parque industrial que abastezca con energía un poco más económica a quienes se quieran instalar. La envidia y la mezquindad nos llevan por un mal camino. Hay que tomar conciencia y dejar las diferencias de lado", concluyó.

EBW